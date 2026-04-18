Bắt giữ đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản ở Đà Nẵng

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh (SN 2000, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi “hiếp dâm” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Bắt giữ đối tượng Lê Đức Anh tại Đà Nẵng

Theo đó, trước đó ngày 8-4, đơn vị tiếp nhận tin báo của chị Đ.N.T. (SN 2004, trú phường Thanh Khê) tố cáo bị Lê Đức Anh thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn và chiếm đoạt tài sản tại nơi ở của đối tượng thuộc phường An Khê.

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi địa phương nhằm tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét.

Đến ngày 16-4, lực lượng trinh sát phát hiện Lê Đức Anh đang lẩn trốn tại địa bàn phường Liên Chiểu và tiến hành triệu tập về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận khoảng 8 giờ ngày 8-4 đã dùng thủ đoạn gian dối dụ chị T. đến nhà với lý do nhờ giúp việc cá nhân.

Khi nạn nhân vào phòng ngủ tầng 2, đối tượng đóng cửa, khống chế và thực hiện hành vi trái ý muốn. Sau đó, lợi dụng việc nạn nhân không có tiền, đối tượng ép buộc để lại điện thoại mới cho rời khỏi nhà.

Tối cùng ngày, Lê Đức Anh đem điện thoại của bị hại bán được 26 triệu đồng, rồi mua một điện thoại khác tương tự gửi trả nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại iPhone cùng nhiều đồ vật liên quan.