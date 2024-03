Bắt giữ gã đàn ông "2 tay 2 súng" đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 26-3, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết vừa bàn giao Nguyễn Đoàn Tú Khải (40 tuổi; ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) cho Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra vụ việc mang 2 khẩu súng đến nhà 1 phụ nữ giải quyết mâu thuẫn.



Nguyễn Đoàn Tú Khải tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 3-2024, Khải xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ (29 tuổi; ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Bực tức, khuya 19-3, Khải mang theo một khẩu súng rulo bên trong có lắp sẵn 6 viên đạn và một khẩu súng hơi đến nhà người phụ nữ trên để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khải mang 2 khẩu súng tới nhà người phụ nữ để giải quyết mâu thuẫn

Đến nơi, Khải đứng ngoài cổng gọi nhưng người phụ nữ không ra mở cửa. Lúc này, Khải đạp nhiều cái làm cổng móp méo. Sau đó, Khải rút súng rulo bắn 1 phát vào nhà làm vỡ cửa kính.

Khẩu súng kiểu rulo thuộc vũ khí quân dụng

Sau đó, Khải chạy xe máy về nhà 1 người quen ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột lẩn trốn.

Đến trưa 20-3, lực lượng công an đã bắt giữ Khải tại nhà người quen, thu giữ 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn.

Kết quả giám định, khẩu súng kiểu rulo thuộc vũ khí quân dụng.

Khải từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Số súng và đạn trên, Khải mua qua mạng xã hội vào tháng 8-2023 với giá 15 triệu đồng.