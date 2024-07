Bắt giữ kẻ tông chết cô giáo mầm non trong đêm rồi bỏ chạy

Ngày 18-7, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết khoảng 18 giờ 40 ngày 17-7, tại ngã tư km 8+780 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Cam Hiếu, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 phụ nữ tử vong đã xảy ra.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Đ. (giáo viên mầm non; SN 1982, ngụ tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an huyện Cam Lộ đã triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương đến hiện trường. Qua ghi nhận tình hình ban đầu, lực lượng công an xác định vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đêm tối, trời mưa, ít người và phương tiện lưu thông, nạn nhân tử vong tại hiện trường, không có nhân chứng trực tiếp… nên thông tin thu thập được rất hạn chế.

Đánh giá đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, đối tượng gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, vì vậy ngay trong đêm, Công an huyện Cam Lộ đã triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, truy xét dấu vết đối tượng.

Đối tượng Ai Can làm việc tại cơ quan công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 giờ kể khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây tai nạn cùng phương tiện cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 4km.

Bước đầu, đối tượng khai nhận tên là Ai Can (SN 1983, ngụ tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Tối 17-7, Ai Can điều khiển xe tải lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9 theo hướng Cam Lộ - Đông Hà. Khi đến ngã 4 nói trên, xe tải đã va chạm với xe máy do chị Đ. điều khiển cùng chiều khiến chị tử vong.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ai Can về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.