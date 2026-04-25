Bắt giữ nam thanh niên dùng clip nhạy cảm, ép người yêu cũ bán dâm

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Mai Thành Trung (SN 2000; trú phường Hải Châu) để điều tra về hành vi “Cưỡng dâm”.

Mai Thành Trung tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 23-4, Phòng CSHS tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 8-2025, Trung quen biết, phát sinh quan hệ tình cảm với N.H.T.M. (SN 2008; trú xã Hòa Vang).

Trong thời gian quen nhau, hai người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, đồng thời M. tự quay video nhạy cảm gửi cho Trung.

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2-2026, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các video nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy nếu không đáp ứng yêu cầu của mình.

Đối tượng dùng clip nhạy cảm, ép người yêu cũ bán dâm rồi tiếp tục tống tiền

Từ cuối tháng 2-2026, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. phải quan hệ tình dục với Trung và các đối tượng nam khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội.

Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, M. buộc phải chấp nhận. Bước đầu xác định, Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người đàn ông khác nhau.

Ngoài ra, Trung còn thu tiền từ các đối tượng này với mỗi lần từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng, tổng cộng hơn 10,7 triệu đồng để trục lợi cá nhân.

Không dừng lại, ngày 21-4, Trung tiếp tục yêu cầu M. đưa 10 triệu đồng để xóa các video nhạy cảm.

Tang vật tạm giữ gồm:, 2 USB chứa dữ liệu liên quan, 1 iPhone 12 Pro Max và 1 laptop.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.