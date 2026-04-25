Pháp luật

Bắt giữ nam thanh niên dùng clip nhạy cảm, ép người yêu cũ bán dâm

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Lợi dụng video nhạy cảm, một đối tượng tại Đà Nẵng đã đe dọa, ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục nhiều lần với nhiều người khác để thu tiền.

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Mai Thành Trung (SN 2000; trú phường Hải Châu) để điều tra về hành vi “Cưỡng dâm”.

Bắt giữ nam thanh niên dùng clip nhạy cảm, ép người yêu cũ bán dâm - Ảnh 1.

Mai Thành Trung tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 23-4, Phòng CSHS tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 8-2025, Trung quen biết, phát sinh quan hệ tình cảm với N.H.T.M. (SN 2008; trú xã Hòa Vang).

Trong thời gian quen nhau, hai người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, đồng thời M. tự quay video nhạy cảm gửi cho Trung.

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2-2026, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các video nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy nếu không đáp ứng yêu cầu của mình. 

Bắt giữ nam thanh niên dùng clip nhạy cảm, ép người yêu cũ bán dâm - Ảnh 2.

Đối tượng dùng clip nhạy cảm, ép người yêu cũ bán dâm rồi tiếp tục tống tiền

Từ cuối tháng 2-2026, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. phải quan hệ tình dục với Trung và các đối tượng nam khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội.

Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, M. buộc phải chấp nhận. Bước đầu xác định, Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người đàn ông khác nhau.

Ngoài ra, Trung còn thu tiền từ các đối tượng này với mỗi lần từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng, tổng cộng hơn 10,7 triệu đồng để trục lợi cá nhân.

Không dừng lại, ngày 21-4, Trung tiếp tục yêu cầu M. đưa 10 triệu đồng để xóa các video nhạy cảm.

Tang vật tạm giữ gồm:, 2 USB chứa dữ liệu liên quan, 1 iPhone 12 Pro Max và 1 laptop.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lén quay clip nhạy cảm của người tình rồi tống tiền

(NLĐO) - Người đàn ông 52 tuổi ở tỉnh Cà Mau đã lén quay clip nhạy cảm của người tình rồi đe dọa phát tán để cưỡng đoạt tiền

Triệt phá băng nhóm 150 tên chuyên dùng clip "nhạy cảm" tống tiền cán bộ, doanh nhân

(NLĐO) - Khai thác hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp trên mạng xã hội, nhóm tội phạm quốc tế đã giăng bẫy, ghi lại clip nhạy cảm rồi tống tiền nhiều cán bộ, doanh nhân...

Lộ clip nhạy cảm, cô gái 20 tuổi bị hẹn đến nhà nghỉ để tống tiền

(NLĐO) - Sau khi phát hiện một đoạn clip khỏa thân của cô gái 20 tuổi, Trần Văn Hùng ở Hà Tĩnh đã liên hệ, ép buộc nạn nhân đưa 12 triệu đồng.

