Bắt giữ nam thanh niên tàng trữ 30 viên ma túy

Ngày 16-10, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nhận bàn giao đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ Xuân Khánh bị bắt quả tang đang tàng trữ ma túy

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 14-10, trong khi tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực ngã tư Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu, tổ công tác C5-911 do thiếu tá Phan Hữu Đạt (cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng) làm Tổ trưởng, phát hiện nam thanh niên "xăm trổ" điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác bố trí lực lượng tổ chức bám theo đối tượng, tiếp cận và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Số ma túy là tang vật vụ việc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng 911 phát hiện 1 gói nilon chứa 30 viên nén màu vàng có hình vương miện và 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, được đối tượng cất giấu bên trong quần lót đang mặc trên người.