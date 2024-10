Bắt giữ người con trai, vụ phát hiện thi thể phụ nữ không nguyên vẹn

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi; ngụ xã Ia Le, huyện Chư Pưh), liên quan vụ phát hiện thi thể một phụ nữ không còn nguyên vẹn chiều 26-9.

Nguyễn Văn Tiến bị tình nghi đã sát hại mẹ ruột là bà Lê Thị V. - 60 tuổi, ngu xã Ia Le.



Nguyễn Văn Tiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM

Nguyễn Văn Tiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận 12, TP HCM; được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, tối 26-9, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ tại rẫy điều của bà Lê Thị V. nên trình báo công an.

Cơ quan công an xác định thi thể nạn nhân chính là bà V. Khi được phát hiện, thi thể bị chôn vùi, một phần lộ trên mặt đất, không còn nguyên vẹn.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tiến, con trai bà V., là nghi phạm liên quan vụ việc. Do Tiến không có mặt tại địa phương nên cơ quan công an ra quyết định truy tìm.

Thi thể bà Lê Thị V. được phát hiện tại rẫy điều của gia đình, cách nơi ở khoảng 200 m

Theo ông Đặng Ngọc Hải - Trưởng thôn 6, xã Ia Le - bà V. sống chung với Nguyễn Văn Tiến. Hơn 1 tuần trước, bà đột nhiên mất tích. Cùng thời gian này, Tién cũng rời khỏi địa phương.