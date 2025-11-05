Bắt giữ người phụ nữ cướp túi xách của người bán vé số dạo

Ngày 5-11, Công an xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng Vũ Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Vũ Thị Hồng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 2-11, Công an xã Ea Knuếc nhận được đơn trình báo của ông Hồ Xuân Bình (79 tuổi, ngụ xã Krông Pắk) về việc bị 1 người phụ nữ cướp giật túi xách, bên trong có 590 tờ vé số cùng 5,6 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Knuếc đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra. Đến ngày 4-11, lực lượng công an phối hợp với người dân bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp giật là Vũ Thị Hồng.

Tại cơ quan công an, bà Hồng khai nhận khi đang đi xe máy trên Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Knuếc) thì thấy ông Bình đi bán vé số dạo, để túi xách trước giỏ xe sơ hở nên áp sát, cướp giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Số tiền cướp được, bà Hồng đã nộp học phí cho con, đóng tiền trọ; riêng vé số đã dò nhưng không trúng.

Được biết, ông Hồ Xuân Bình là người tật nguyền, hàng ngày đi bán vé số dạo để mưu sinh.

Hiện Công an xã Ea Knuếc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ việc, đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.