Bắt giữ nguyên hiệu trưởng trường mầm non lập khống hồ sơ, rút 500 triệu từ ngân sách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ nguyên hiệu trưởng trường mầm non lập khống hồ sơ, rút 500 triệu từ ngân sách

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Hiệu trưởng trường mầm non ở Gia Lai đã chỉ đạo lập khống hồ sơ các giáo viên hợp đồng để rút 500 triệu đồng từ ngân sách.

Ngày 2-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt giữ bà Trần Thị Thu - nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai - để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước".

Bắt hiệu trưởng Trần Thị Thu lạm dụng chức vụ rút 500 triệu từ ngân sách - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bà Trần Thị Thu. Ảnh: Công an Gia Lai

TIN LIÊN QUAN

Theo điều tra ban đầu, trong năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, bà Trần Thị Thu đã chỉ đạo Trường Mẫu giáo Kon Pne lập khống hồ sơ (bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ, bảng lương) đối với một số cá nhân để rút tiền ngân sách nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Thu và thu giữ được nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những cá nhân sai phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt giam người lập hàng loạt tài khoản để làm chuyện bất chính

Công an TPHCM bắt giam người lập hàng loạt tài khoản để làm chuyện bất chính

(NLĐO) - Người đàn ông 38 tuổi vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam do có hành vi lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội để bán vũ khí

Bắt giam tài xế xe khách vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc làm 4 người chết, 5 người bị thương

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 5 người bị thương trên cao tốc

Công an TPHCM bắt giam 3 thanh niên gây án gần cầu Ba Son

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa khởi tố 3 thanh niên đã dùng hung khí tấn công khiến đối phương bị thương ở gần cầu Ba Son.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo