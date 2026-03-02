Bắt giữ nguyên hiệu trưởng trường mầm non lập khống hồ sơ, rút 500 triệu từ ngân sách

Ngày 2-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt giữ bà Trần Thị Thu - nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai - để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bà Trần Thị Thu. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo điều tra ban đầu, trong năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, bà Trần Thị Thu đã chỉ đạo Trường Mẫu giáo Kon Pne lập khống hồ sơ (bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ, bảng lương) đối với một số cá nhân để rút tiền ngân sách nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Thu và thu giữ được nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những cá nhân sai phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.