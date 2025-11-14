HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ nhóm thanh niên đòi tiền bảo kê các hộ kinh doanh

Cao Nguyên

(NLĐO) - Nhóm thanh niên đã uy hiếp, yêu cầu các hộ kinh doanh trong hội chợ phải nộp tiền bảo kê nếu muốn yên ổn làm ăn.

Ngày 14-11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt giữ nhóm thanh niên đòi tiền bảo kê tại hội chợ - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên đòi tiền bảo kê bị bắt giữ

Trước đó, tối 9-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại hội chợ thương mại ở nhà văn hóa xã Krông Năng có một số đối tượng lạ đến gây rối, uy hiếp, yêu cầu các hộ kinh doanh trong hội chợ phải nộp tiền bảo kê. Nếu không thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng sẽ quậy phá, không cho kinh doanh.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Krông Năng tổ chức theo dõi.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Văn Sang (SN 1997, ngụ xã Krông Năng) và Đinh Ngọc Lương (SN 2000, ngụ xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) đang nhận 30 triệu đồng tiền bảo kê của các hộ kinh doanh.

Mở rộng điều tra, công an tạm giữ thêm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Nhựt (SN 1993), Nguyễn Văn Trọng (SN 1994), Nguyễn Văn Lâm (SN 2000), Phùng Tấn Bảo (SN 2003), Cao Xuân Hưng (SN 2001), Lê Quyền (SN 2003), cùng ngụ xã Krông Năng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận, khi hội chợ đang diễn ra, Nhựt đã chỉ đạo Sang và Lương đến quậy phá, không cho người dân tham gia các trò chơi, rồi đòi bảo kê là 50 triệu đồng.

Do mức giá quá cao, các hộ kinh doanh trong hội chợ không đồng ý.

Không đạt được mục đích, những ngày sau đó Nhựt và Lương gọi thêm các đối tượng trên vào hội chợ tiếp tục quậy phá, uy hiếp.

Lo sợ, những hộ kinh doanh trong hội chợ đã phải góp tiền đưa cho các đối tượng 30 triệu đồng.

    Thông báo