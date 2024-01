Bắt giữ thanh niên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 300 người

Ngày 31-1, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan triệt phá 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.



Bắt giữ đối tượng Trần Đức Thảo để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đó, tháng 7-2023, Trần Đức Thảo (SN 1997, ngụ huyện Đắk Mil) thấy tài khoản Facebook "TÀI HUỲNH" (chủ tài khoản là anh T. ở tỉnh Đắk Lắk) thường xuyên đăng tải bán các mặt hàng dân dụng, có nhiều lượt tương tác. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Thảo đã lập tài khoản Facebook lấy tên "TÀI HUỲNH" với hình đại diện, hình nền giống với tài khoản thật của anh T. để lừa đảo.

Sau đó, Trần Đức Thảo sao chép hình ảnh các mặt hàng mà anh T. đăng bán trên trang cá nhân để đăng bài bán hàng trên tài khoản của Thảo. Khi có khách liên hệ, Thảo đưa ra các mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, hoặc cho trả góp với lãi suất 0%, cam kết về chất lượng và bao chi phí vận chuyển để dụ dỗ người mua.

Sau khi thống nhất, Thảo yêu cầu người mua phải chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9-2023 đến tháng 1-2024, Trần Đức Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 300 người dân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Đắk Mil đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Nguyễn Hồng Quân (SN 2004, ngụ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thực hiện. Đây là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2023, Quân lập Facebook ảo, giả danh chủ tài khoản nhắn tin cho người thân chuyển tiền vào tài khoản để thực hiện việc chuyển đổi tiền ngoại tệ sang tiền Việt Nam. Từ tháng 9-2023 đến tháng 1-2024, Quân đã lừa đảo chiếm đoạt của 36 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.