Bắt kẻ giết nữ chủ quán cà phê

Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng công an TP Vũng Tàu và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi can giết nữ chủ quán cà phê Nhàn (đường Bùi Thiện Ngộ, phường 10, TP Vũng



Trước đó, trưa cùng ngày người thân đi làm về thì phát hiện chị N. (38 tuổi,chủ quán cà phê Nhàn) đã tử vong, nghi do bị sát hại nên trình báo công an.

Camera ghi lại hình ảnh nghi can trong quán cà phê

CLIP ghi lại một phần thời điểm xảy ra vụ án

Lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera an ninh để điều tra và xác định được đối tượng nghi vấn.

Camera của quán cà phê cũng ghi lại một phần hình ảnh thời điểm hung thủ ra tay khiến nạn nhân tử vong. Theo đó, nạn nhân là nam giới, mặc áo đỏ, quần ngắn, đội mũ đỏ. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, hung thủ cúp điện, khóa cửa cuốn, rồi lên xe máy bỏ chạy.

Chỉ vài giờ sau từ thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi can, khi đối tượng này đang lẩn trốn.

Nghi can được xác định là Phạm Văn Út (28 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú TP Vũng Tàu).