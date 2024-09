Bắt kẻ mạo danh lãnh đạo bộ, thành phố

Ngày 6-9, Công an TP HCM cho biết vừa bắt Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, quê An Giang) do có hành vi giả danh Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên gọi điện lừa đảo.



Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Tâm đã dùng nhiều sim rác mạo danh Bí thư Thành ủy TP HCM, lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công ty xổ số kiến thiết một số tỉnh, thành rồi gọi điện thoại cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người thân các lãnh đạo này để mượn tiền.

Ngoài ra, Tâm còn kêu gọi đầu tư nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi các nạn nhân sập bẫy, chuyển tiền thì đối tượng nhanh chóng rút ra chiếm đoạt, đồng thời chặn số điện thoại, cắt liên lạc.

Nguyễn Văn Tâm

Bằng thủ đoạn này, Tâm đã lừa đảo được nhiều nạn nhân, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ban Giám đốc Công an TP HCM khuyến cáo, tội phạm công nghệ cao luôn sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn rất tinh vi để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Do đó, người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không làm theo các đối tượng trên mạng và qua điện thoại.

Khi nghi ngờ có hành vi lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý, ngăn chặn. Cơ quan điều tra cũng thông báo, ai còn là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Văn Tâm, nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên thụ lý vụ án là Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, SĐT 0937.456466 để trình báo, hỗ trợ điều tra.

Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an TP HCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên địa bàn TP HCM nói chung và tội phạm lừa đảo qua điện thoại, trên không gian mạng nói riêng, để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại cuộc sống an ninh, an toàn, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.