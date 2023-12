Bắt kẻ trộm hai cây vàng của đôi vợ chồng già ở Thủ Đức

Clip: Nơi đôi vợ chồng già bị trộm vàng

Sáng 12-5, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ người đàn ông 35 tuổi liên quan đến vụ đôi vợ chồng già mất hai cây vàng ở TP Thủ Đức mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Ngôi nhà của đôi vợ chồng già bị trộm hai cây vàng

Người đàn ông này đang trốn ở quận Bình Thạnh thì bị bắt. Người này khai đã bán hết số vàng trộm được và mua lại số vàng khác.

Trước đó, Công an phường An Phú, TP Thủ Đức (TP HCM) đã ghi nhận, lập hồ sơ về việc bà T.T.C (73 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) trình báo bị kẻ gian lừa lấy mất khoảng hai lượng vàng.

Theo trình báo của bà T.T. C, khoảng 17 giờ ngày 28-1, bà nằm võng trước nhà trong hẻm trên đường Lương Định Của, phường An Phú, còn ông H.V.T (72 tuổi, chồng bà T.T.C) ngồi ăn cơm trong nhà thì một thanh niên lạ mặt đến dừng trước nhà.

Người này lấy ghế ngồi gần bà C., nói chuyện như quen biết từ trước. Thanh niên nói với bà chút nữa sẽ có đoàn từ thiện đến thăm và cho bà tiền.

"Người đó nói ở Vũng Tàu lên đây và cho tiền tôi mấy lần rồi. Lúc đó tôi bị cuốn theo câu chuyện, cộng với lớn tuổi rồi nên không cảnh giác" - bà C. thuật lại.

Cũng theo bà C., người này yêu cầu bà cất vàng đang đeo trên người để đoàn từ thiện thấy khổ. Bà C. không hoài nghi mà nghe theo.

Bà C kể tiếp: "Thanh niên đi theo tôi vào chỗ giường ngủ, nói là đi theo quay phim cảnh tôi sinh hoạt để gửi video qua nước ngoài cho người ta xem, rồi gửi tiền về. Lúc đó tôi sơ suất, không để ý vẫn cất vàng vào chỗ tôi hay cất".

Sau đó, người này gọi ông T. vào phòng, để ông ngồi cạnh bà C. trên giường rồi quay video. Trong lúc quay video, nam thanh niên có đụng vào mền, gối của hai vợ chồng bà.

Thanh niên ra ngoài rồi đưa cho bà C. 500.000 đồng, dặn lát nữa có người tới hỏi thì nói đã có người cho tiền ông bà rồi, sau đó lên xe rời đi.

Bà C. vào chỗ ngủ kiểm tra thì phát hiện khoảng 2 lượng vàng "không cánh mà bay". "Đây số vàng dành dụm bao năm với con cháu cho để dành dưỡng già, khoảng 140 triệu đồng bây giờ mất tiêu" - bà C. than.

Theo tường trình của nạn nhân, số vàng bị mất gồm 2 sợi dây chuyền vàng, 2 mặt dây chuyền vàng và 4 nhẫn vàng.