Bắt khẩn cấp 2 người ở TP HCM tấn công dã man người khác

Ngày 3-1, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) bắt khẩn cấp Trần Hoàng Thành (SN 2004, quê Vĩnh Long) và Lê Văn Lượm (SN 1982, ngụ TP HCM) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trần Hoàng Thành và Lê Văn Lượm

Trước đó, chiều 2-1, ông N.N.T (SN 1981, quê Cà Mau) và ông D.Đ.T (SN 1976, ngụ TP HCM) đang ngồi uống nước tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) thì bị Lượm và Thành xông vào đánh tới tấp. Sau khi bị đánh, 2 nạn nhân đã đến công an trình báo và cung cấp clip cho công an.

Theo clip người dân ghi lại, Lượm và Thành đã đạp vào mặt, đầu và dùng tay đấm vào mặt, dùng khúc gỗ tấn công hai nạn nhân. Do bất ngờ bị đánh "thừa sống thiếu chết" nên hai người đàn ông không thể chống cự.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Lượm và Thành khi cả 2 đang trốn ở Long An.