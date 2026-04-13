Bắt khẩn cấp 3 thiếu niên gây ra 3 vụ cướp táo tợn

Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự các đối tượng Ngô Hồng Sang (SN 2011; ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang), Đỗ Cao Thế (SN 2010) và Dương Văn Khánh (SN 2010) – cùng ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang - để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Công an phường Long Xuyên tiếp nhận thông tin xảy ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn 2 khóm thuộc phường Long Xuyên.

Vào cuộc xác minh, công an xác định lợi dụng khu vực vắng người và đêm tối nên các đối tượng đã dùng dao uy hiếp, gây thương tích đối với các nạn nhân để cướp tài sản.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng làm rõ để kịp thời trấn an dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an phường Long Xuyên tiến hành điều tra, truy xét nhanh đối tượng gây án.

Ngày 11-4, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường Long Xuyên đã khẩn cấp 3 đối tượng nêu trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào tối 5-4, Sang và Thế điều khiển xe máy đến khu vực công viên ở phường Long Xuyên rồi dùng dao uy hiếp và chém anh V.Đ.K. (SN 2004; ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) gây thương tích nhẹ rồi cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, phát hiện ông L.T.H. (SN 1991; ngụ phường Long Xuyên) đang điều khiển xe máy gần vị trí gây án trước đó, Sang và Thế liền chặn đầu xe ông H. để cướp xe.

Hoảng sợ, ông H. bỏ chạy thì Thế cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Ông H. tri hô nên Sang và Thế lên xe rời đi.

Đến đêm 8-4, Sang, Thế và Khánh tiếp tục đánh ông L.H.Đ.K để cướp chiếc xe máy của ông.