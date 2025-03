Bắt khẩn cấp 9 người liên quan vụ khiêng quan tài qua chợ Bến Thành

Liên quan vụ khiêng quan tài qua chợ Bến Thành, ngày 3-3, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Những người bị bắt gồm Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa (cùng 25 tuổi, quê tỉnh Long An), Nguyễn Văn Quyết và vợ là Võ Thị Thanh Xuân (cùng 30 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Văn Thẩm (31 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Quốc Cường (44 tuổi, quê tỉnh Long An); Phạm Hùng Cường (48 tuổi, quê tỉnh Long An); Nguyễn Hoàng Sơn (53 tuổi, quê, tỉnh Long An) và Lê Văn Nghĩa (44 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Công an TP HCM cũng tiếp tục thu thập thêm tài liệu chứng cứ để xử lý Ngô Văn Ràng (65 tuổi, quê tỉnh Long An, phụ xe) và Huỳnh Ngọc Hưng (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Như Báo Người Lao Động thông tin, mạng xã hội chia sẻ clip 4 người mặc áo đen khiêng quan tài đi qua nhiều tuyến đường ở khu vực chợ Bến Thành, quận 1.

Cộng đồng mạng đã phản ứng với clip trên, cho rằng cách quảng cáo như vậy là phản cảm, đặc biệt khi clip lại được quay tại khu vực nổi tiếng.