Pháp luật

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm nữ sinh trong đêm vắng

Uyên Châu

(NLĐO) - Khi đi học về trong đêm, nữ sinh 15 tuổi nhờ chỉ đường và đã bị một thanh niên hiếp dâm lúc tới khu vực vắng vẻ

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng (23 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Vào tối 1-2, khi đi học về, do đường vắng, em T. (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nhờ Tùng đi xe máy chỉ đường.

Tùng điều khiển xe máy chỉ đường và kè theo xe đạp điện của T.

Khi đi đến cầu vượt Vành đai 3 (ấp 3, xã Nhơn Trạch), lợi dụng trời tối, vắng người, Tùng đã dùng dao đe dọa, khống chế T. để thực hiện hành vi đồi bại 2 lần trên cầu.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng để điều tra, làm rõ.

Bắt nghi phạm hiếp dâm nữ sinh 15 tuổi tại Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Đào Thanh Tùng


Tin liên quan

Nghi phạm khống chế người phụ nữ nơi vắng vẻ có tiền án 10 năm tù tội hiếp dâm, cướp tài sản

Nghi phạm khống chế người phụ nữ nơi vắng vẻ có tiền án 10 năm tù tội hiếp dâm, cướp tài sản

(NLĐO) - Sau khi khống chế đưa người phụ nữ vào cánh đồng vắng người, Truyền đã bóp cổ, dùng mũ bảo hiểm đánh đập nạn nhân nhiều lần.

Nam thanh niên sàm sỡ, hiếp dâm bé gái 13 tuổi đi xe đạp

(NLĐO) - Đi xe đạp một mình, bé gái 13 tuổi bị nam thanh niên sàm sỡ, dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm.

Bắt tạm giam một shipper hiếp dâm bé gái 12 tuổi

(NLĐO) – Một shipper đã 2 lần dụ dỗ bé gái để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sự việc bị phát hiện khi bé gái kể lại cho gia đình biết

