Pháp luật

Bắt khẩn cấp người mẹ nghi thả con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong

Cao Nguyên

(NLĐO) – Bước đầu bà mẹ khai do áp lực vì không đủ tiền nuôi con nên đã bế con 1 tuổi thả xuống giếng rồi kéo nắp bê-tông đóng kín lại.

Ngày 1-11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều về hành vi giết người.

Mẹ ném con xuống giếng: Áp lực tài chính dẫn đến thảm kịch đau lòng - Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thị Lê để điều về hành vi giết người

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 31-10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo việc cháu U.N.A.L. (1 tuổi) mất tích.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhận định có nhiều dấu hiệu bất minh, nghi vấn, nên đã tiến hành đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình cháu bé.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ Nguyễn Thị Lê (mẹ đẻ của bé) chính là nghi phạm.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Lê khai nhận năm 2008, bà kết hôn với ông T. (45 tuổi) rồi có 2 người con.

Tháng 2-2024, bà Lê có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông khác rồi sinh ra cháu L.

Sáng 31-10, bà Lê thấy áp lực vì không đủ tiền để nuôi được cả 3 người con nên đã nảy sinh ý định giết cháu L. để bớt gánh nặng. Sau đó, bà Lê đã bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê-tông đóng kín lại.

Như sáng nay Báo Người Lao Động đưa tin theo thông tin ban đầu, sáng 31-10, bé L. được bà ngoại bế để cho ăn phía trước cửa nhà. Sau đó, bà vào bên trong nhà có việc nhưng khi quay ra đã không thấy bé L.

Sau đó cơ quan chức năng phát hiện bé L. đã tử vong dưới giếng trước sân nhà.

Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Dân mạng tràn vào Facebook "Ty Na" bày tỏ giận dữ

Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Dân mạng tràn vào Facebook "Ty Na" bày tỏ giận dữ

(NLĐO) – Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự giận giữ dưới các bài đăng của tài khoản Facebook được cho là của người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam.

Mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Đáng thương 2 đứa con còn đi học

(NLĐO) – Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam cho biết địa phương sẽ xem xét tìm hướng hỗ trợ cho các cháu để tiếp tục có điều kiện học tập.

Toàn cảnh vụ án mẹ giết con trục lợi bảo hiểm gây chấn động ở Quảng Nam

(NLĐO) – Hơn 2 năm kể từ thời điểm cháu bé sinh năm 2017 chết, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, xác định chính người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm.

bắt khẩn cấp tỉnh Đắk Lắk hành vi giết người mẹ giết con
