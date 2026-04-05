Bắt khẩn cấp thanh niên đánh người can ngăn sau va chạm xe máy

Ngày 5-4, Thông tin từ Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) để điều tra về hành vi đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Phi tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Trước đó, Báo Người Lao động thông tin, khoảng 17 giờ ngày 4-4, tại khu vực trước số nhà 40, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An (hẻm bên hông Công ty giày da Thái Bình) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy.

Theo thông tin ban đầu, xe máy kiểu dáng Exciter biển số 59Z2-108.00 do Nguyễn Khắc Phi điều khiển đã va chạm với xe máy kiểu dáng Cub biển số 67AH-050.62 do anh Hồ Văn Bảo (SN 1996, quê Nghệ An) cầm lái.

Anh Quang vào can ngăn vụ va chạm bị Phi đánh gục xuống đường. Ảnh: XĐ

Sau va chạm, giữa hai người xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, quê Gia Lai) đi ngang qua thấy sự việc nên vào can ngăn. Tuy nhiên, Phi không dừng lại mà còn chửi bới, lao vào đánh anh Quang gây thương tích.

Vụ việc khiến nhiều người dân xung quanh, công nhân tan ca và người đi đường hiếu kỳ tập trung theo dõi, gây mất trật tự khu vực.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc, thu giữ hai xe máy liên quan và đưa ba người về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.