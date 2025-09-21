HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bắt mạch trào lưu "làm ấm tử cung"

Bài và ảnh: Hải Yến

Quảng cáo về hỗ trợ sinh sản chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội khiến không ít phụ nữ hiếm muộn sập bẫy

Gần đây, mạng xã hội như TikTok, Facebook liên tục đề cập khái niệm "tử cung lạnh", được cho là một trong những nguyên nhân gây hiếm muộn, đau bụng kinh và các vấn đề phụ khoa ở phụ nữ. Vậy thuật ngữ "tử cung lạnh" có ý nghĩa là gì, ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ hay không?

3 nguyên nhân chính

Chị N.K. (35 tuổi) đã kết hôn hơn 2 năm nhưng chưa có con. Sau khi xem video trên mạng, chị tìm đến một spa để thực hiện chườm ngải cứu, xông hơi và dùng thảo dược. Lúc đầu, chị cảm thấy dễ chịu, tuy nhiên sau vài tháng bắt đầu gặp các biểu hiện rối loạn nội tiết như nổi mụn, mất ngủ, kinh nguyệt không đều, cơ thể mệt mỏi. Đi khám, bác sĩ xác định chị thuộc thể nhiệt, không hề bị "tử cung lạnh". Các phương pháp làm ấm không phù hợp gây rối loạn khí huyết, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản.

Bắt mạch trào lưu "làm ấm tử cung" - Ảnh 1.

BSCK2 Quan Vũ Ngọc, Phó trưởng Khoa Phụ - Viện Y dược học dân tộc TP HCM, bắt mạch cho bệnh nhân

BSCK2 Quan Vũ Ngọc, Phó trưởng Khoa Phụ - Viện Y dược học dân tộc TP HCM, cho biết "tử cung lạnh" là khái niệm dân gian bắt nguồn từ thuật ngữ "cung hàn" hoặc "bào cung hàn" trong Đông y. Đây là tình trạng khí huyết không lưu thông tốt khiến tử cung và buồng trứng không được nuôi dưỡng đầy đủ, từ đó ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Người mắc có các biểu hiện: Kinh nguyệt thưa, máu kinh sậm màu, đau bụng kinh, tay chân lạnh, hấp thụ kém, dễ mệt mỏi... Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến "tử cung lạnh": Bẩm sinh, môi trường sống và làm việc hoặc hậu bệnh lý, lao lực kéo dài. Tuy nhiên, không phải ai cũng mắc phải.

Tại Viện Y dược học dân tộc TP HCM, nhiều phụ nữ đến khám hiếm muộn hoặc rối loạn nội tiết sau khi đã áp dụng các biện pháp "làm ấm tử cung" từ lời khuyên của thầy lang trên mạng. "Có người đến khám sau khi xông hơ, uống thảo dược sai cách khiến khí huyết rối loạn, niêm mạc tử cung mỏng đi, khả năng hấp thụ kém và giảm cơ hội thụ thai" - BS Ngọc thông tin.

Giữ ấm cơ thể, tránh thức khuya

Theo các chuyên gia, nhiều spa, trang mạng khẳng định phần lớn phụ nữ đều có "tử cung lạnh", sau đó lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ. Trong khi đó, theo các bác sĩ, không phải ai cũng có thể áp dụng phương pháp làm ấm, đặc biệt là người thuộc thể nhiệt. Việc lạm dụng xông hơ, chườm nóng, uống trà thảo mộc không phù hợp có thể gây hiện tượng "nhiệt ngộ nhiệt", tức nóng gặp nóng gây rối loạn khí huyết, nổi mụn, rối loạn nội tiết, thậm chí ảnh hưởng đến tử cung. Có người tưởng rằng trà đậu đen rang, gạo lứt rang lành tính và dùng thường xuyên nhưng thực tế đây là các loại có tính thanh nhiệt, chỉ phù hợp với người có thể trạng nóng. Nếu người thể hàn dùng lâu dài có thể làm cơ thể lạnh hơn, dễ tụt huyết áp, đuối sức.

Tương tự, các loại thảo mộc dùng để xông, ngâm chân như sả, gừng, tía tô... chủ yếu có tác dụng tán phong hàn từ bên ngoài. Trong khi đó, "tử cung lạnh" lại thuộc dạng nội hàn, tức lạnh từ bên trong nên các biện pháp xông chân không có tác dụng điều trị tận gốc, thậm chí nếu ngâm chân sai cách còn khiến cơ thể mất nước, khí huyết kém lưu thông hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo "tử cung lạnh" trong y học cổ truyền, không phải bệnh lý phổ biến và càng không thể xác định bằng cách xem video hay làm bài test trên mạng. Việc tự chẩn đoán và áp dụng liệu pháp theo cảm tính hoặc từ nguồn không chính thống có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 3), khuyên đối với người thực sự có tình trạng "tử cung lạnh", ngoài dùng thuốc Đông y, có thể áp dụng một số biện pháp hỗ trợ như: Chườm nóng vùng bụng dưới bằng ngải cứu hoặc gừng rang muối (bọc trong vải, không chườm trực tiếp lên da), khoảng 1-2 lần/ngày, đặc biệt trước kỳ rụng trứng. Ngâm chân bằng nước ấm pha muối hoặc gừng giúp cải thiện tuần hoàn máu, giữ ấm cơ thể. Bổ sung thực phẩm có tính ấm như gừng, quế, táo đỏ, hạt sen, mật ong. Hạn chế thực phẩm lạnh, sống. Châm cứu, bấm huyệt và tập các động tác dưỡng sinh như nẩy bụng giúp tăng lưu thông khí huyết vùng bụng dưới. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ mang tính hỗ trợ, không điều trị được căn nguyên nếu không đánh giá đúng thể trạng.

Để phòng ngừa "tử cung lạnh" hoặc các rối loạn khí huyết, phụ nữ nên giữ ấm cơ thể, đặc biệt là bụng dưới và bàn chân. Tránh ăn uống đồ lạnh, không thức khuya, hạn chế căng thẳng, tắm khuya. Đặc biệt, cẩn trọng trong thời điểm nhạy cảm như kỳ kinh nguyệt, sau sinh hoặc sảy thai khi tử cung dễ bị hàn xâm nhập. "Nếu có các biểu hiện cơ thể không khỏe, cần phải thăm khám chuyên khoa, tiếp cận thông tin sức khỏe từ nguồn tin cậy, thay vì tự ý điều trị theo lời khuyên trên mạng, tránh tiền mất, tật mang" - BS Ngọc khuyến cáo. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo