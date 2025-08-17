HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt một đối tượng tham gia vụ chém trọng thương cán bộ công an tại trung tâm cai nghiện

Tr.Đức

(NLĐO)- Sáng 17-8, 4 đối tượng đi xe taxi đem theo băng rôn, khẩu hiệu đến cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh có hành vi gây rối trật tự công cộng...

Tối 17-8, thông tin từ Công an phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1993, trú xã Việt Khê, TP Hải Phòng), liên quan đến vụ việc 1 cán bộ Công an bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm cai nghiện Gia Minh.

Bắt đối tượng tham gia vụ chém cán bộ Công an tại Trung tâm cai nghiện Gia Minh - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng gây rối trước cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh. (Ảnh trích xuất từ camera)

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17-8, 4 đối tượng đi xe taxi đem theo băng rôn, khẩu hiệu đến cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh, thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đang làm nhiệm vụ bảo vệ Trung tâm, , đồng chí Phạm Văn Thắng (SN 1978, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) đã tiếp cận các đối tượng yêu cầu dừng các hành vi vi phạm và rời khỏi khu vực cổng Trung tâm.

Tuy nhiên, những đối tượng này không những không thực hiện, mà còn có lời lẽ và hành vi quá khích xúc phạm đồng chí Phạm Văn Thắng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến đồng chí Thắng bị trọng thương, đặc biệt 1 vết chém làm đứt lìa tận gốc ngón cái bàn tay phải.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Đồng chí Phạm Văn Thắng sau đó được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng).

Bắt đối tượng tham gia vụ chém cán bộ Công an tại Trung tâm cai nghiện Gia Minh - Ảnh 2.

Đồng chí Phạm Văn Thắng được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu

Nhận được báo cáo về vụ việc, đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Bạch Đằng triển khai lực lượng và bắt giữ được 1 đối tượng trong nhóm trên là Phạm Văn Trường.

Hiện, lực lượng công an đang tập trung truy bắt các đối tượng còn lại.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cho biết hiện đồng chí Phạm Văn Thắng đã được các bác sỹ phẫu thuật chắp nối ngón tay cái và các thủ thuật cần thiết, sức khỏe tạm thời ổn định. Tuy nhiên do vết chém xẻ dọc gây tổn thương rất phức tạp nên kết quả còn chờ theo dõi ở diễn biến tiếp theo.

Trong ngày 17-8, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Phạm Văn Thắng.

Được biết, Trung tâm cai nghiện Gia Minh (thuộc TP Thủy Nguyên, Hải Phòng cũ) trước đây do Thành đoàn Hải Phòng quản lý, mới được chuyển giao cho Công an TP Hải Phòng từ tháng 3-2025.

