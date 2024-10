Bắt một giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm

Ngày 16-10, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Thái Quyên, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên); Lương Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Tư vấn giới thiệu việc làm (thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Mua bán trái phép hóa đơn".



Cùng với đó, Công an tỉnh Hưng Yên cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (trú tại phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); Lương Thị Hồng Loan (trú tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) cùng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo Công an tỉnh Hưng Yên từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm cùng cấp dưới đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, mua bán trái phép hoá đơn, lập khống chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm, để rút tiền ngân sách, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.