Bắt một nguyên chủ tịch xã

Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Hà Văn Phúc (nguyên Chủ tịch UBND xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, Sơn La) về tội "Giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Hà Văn Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Theo CAND

Theo cơ quan công an, tháng 7-2022, Hà Văn Phúc lợi dụng chức vụ Chủ tịch xã Chiềng Yên đã "bắt tay" với Phan Cao Cường, nhân viên một công ty tư nhân tại Hà Nội làm khống hồ sơ giải quyết thủ tục về đất đai, giúp họ sử dụng để chứng minh năng lực nhằm xin chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn xã.

Trước đó, tháng 7-2024, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Cao Cường (trú tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng về tội "Giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.