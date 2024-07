Bắt một nữ công chứng viên

Ngày 31-7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tươi (41 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Lai Châu) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Hồng Tươi. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Thị Kim Nhung (SN 1976, trú tại tổ 8, phường Tân Phong, TP Lai Châu) về hành vi Giả mạo trong công tác. Bị can Trịnh Thị Kim Nhung đang bị tạm giữ hình sự vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Nhung nguyên là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN-MT Lai Châu, Tươi là công chứng viên Phòng Công chứng số 1 Lai Châu. Việc khởi tố 2 bị can là kết quả mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn phù phép, tẩy xóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của người dân có nhu cầu đổi giấy mới và chỉnh sửa thông tin trên phần mềm VILIS mà đơn vị này điều tra hồi tháng 10-2013.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, Nguyễn Hồng Tươi là công chứng viên phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ hồi tháng 9 và tháng 10-2023, với các hợp đồng giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tươi đã không thực hiện đúng quy định Luật Công chứng và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Qua đó, gián tiếp tạo điều kiện cho Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại.

Đối với hành vi lừa đảo của Trịnh Thị Kim Nhung, cơ quan điều tra xác định cuối tháng 10-2023, người này công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai (Sở TN-MT Lai Châu), do thua lỗ đầu tư tiền điện tử nên chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ của người dân muốn cấp đổi sang tên mình.

Sau đó, Nhung vào phần mềm VILIS (phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất) để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng sổ đỏ.

Khi đã hoàn chỉnh thủ đoạn “phù phép”, Nhung gọi môi giới bất động sản để tìm người chuyển nhượng giá rẻ. Trong tháng 10-2023, đã có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển nhượng, Nhung chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng và dùng trả nợ, nạp vào tài khoản tiền điện tử.

Bản thân người phụ nữ này cũng khai nhận đã tiến hành công chứng 6 hợp đồng ở 2 đơn vị công chứng. Các công chứng viên không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kỹ càng nên không biết thông tin đã bị tẩy xóa, chỉnh sửa.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra, mở rộng.