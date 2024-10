Bắt một Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng 4-10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng, ngày 3-10 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Văn Hạnh (SN 1970, là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hưng Hà) để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"theo quy định tại khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình bị bắt để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã tiến hành tống đạt, thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nói trên đối với bị can Vũ Văn Hạnh trong chiều 3-10.

Liên quan những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại huyện Hưng Hà, ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Đoàn Đức Thiều (SN 1978, trú khu phố Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hưng, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà, để tiếp tục điều tra, xử lý về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 23-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ba (SN 1970, trú xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà), Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng; Phan Văn Luấn (SN 1976, trú xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà), cán bộ, công chức địa chính xã Hùng Dũng; nguyên cán bộ, công chức địa chính xã Đoan Hùng; và Mai Văn Chướng (SN 1982, trú xã Trung An, huyện Vũ Thư), Giám đốc Công ty TNHH New Future (địa chỉ đăng ký kinh doanh đặt tại thôn Chấp Trung 2, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà), để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin của Báo Người Lao Động, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố các vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", khởi tố bị can đối với 15 người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ từ cấp huyện đến cấp thôn ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Các bị can đã bị khởi tố, bắt giam đều có các vi phạm, sai phạm nghiêm trọng liên quan đất đai, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các cơ quan tố tụng hai cấp tại địa phương này trong việc điều tra đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn với tinh thần không nể nang, không có vùng cấm.

Hiện, Công an huyện Hưng Hà vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.