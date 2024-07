Bắt nam nhân viên tham ô gần 1 tỉ đồng của công ty

Ngày 17-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trường Linh (SN 1988, ngụ khu phố Phúc Lâm, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Tham ô tài sản".



Quyết định truy tìm Nguyễn Trường Linh về hành vi tham ô tài sản tháng 7-2023 của Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 6-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn tố giác của Công ty CP tập đoàn Sơn Hà Xanh (địa chỉ phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) tố giác Nguyễn Trường Linh, là nhân viên kinh doanh kho Chi nhánh Thanh Hóa 2 (thuộc Công ty Sơn Hà Xanh), đã có hành vi thu tiền của các đại lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Linh phụ trách nhưng không nộp về công ty theo quy định với tổng số tiền 844.000.765 đồng.

Theo quy định của Công ty Sơn Hà Xanh, Linh được quyền thay mặt công ty để bán hàng, thu tiền hàng từ các nhà phân phối, đại lý và chuyển tiền về công ty đầy đủ, đúng thời hạn. Nhưng sau khi thu, Linh không nộp về công ty mà đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Sau đó Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 6-2023.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và truy bắt được Nguyễn Trường Linh, khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Trường Linh theo quy định của pháp luật.