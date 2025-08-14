Bắt nam thanh niêm 20 tuổi trộm xe tải rồi đưa từ Hà Tĩnh vào Lâm Đồng

Chiều 14-8, Công an phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàn Phúc (SN 2005, ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) vì hành vi trộm xe ô tô của người dân.

Nguyễn Hoàn Phúc cùng tang vật vụ án (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, vào ngày 10-8, anh Đậu Hồng Th. (SN 1987, ngụ phường Sông Trí) trình báo cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian lấy mất xe ô tô tải nhãn hiệu Teraco, màu trắng, mang BKS: 38C-192.81 khi đậu xe trước cửa nhà hàng hải sản Thái Ngọc ở phường Hoành Sơn.

Nhận được tin báo, Công an phường Hoành Sơn đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, và xác định được Phúc chính là kẻ gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ khi người này đang ở nơi cư trú.

Tại nhà nghi phạm, Công an Hà Tĩnh cũng thu được tang vật là xe ô tô tải mà Phúc đã trộm để trả lại cho chủ tài sản.