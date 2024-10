Bắt nghi phạm ném "bom xăng" trước 3 cơ sở giao dịch ngân hàng ở Phú Yên

Nghi phạm ném bom xăng trước cơ sở giao dịch ngân hàng được Camera an ninh ghi lại

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho hay sáng 3-10, lực lượng Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã bắt được nghi phạm ném "bom xăng" trước 3 cơ sở giao dịch ngân hàng tại thị xã này.

Theo đó, lúc 5 giờ 10 phút sáng cùng ngày, một nam thanh niên mặc quần ngắn đi xe máy dừng lại phía trước một Phòng Giao dịch ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Tại đây, thanh niên này cầm chai xăng rồi châm lửa ném về phía phòng giao dịch ngân hàng và tăng tốc bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, bảo vệ Phòng giao dịch Ngân hàng cùng một số người dân ập đến dập tắt ngọn lửa.

Nghi phạm ném "bom xăng" được Camera an ninh ghi lại

Trước đó, nam thanh niên này cũng đã ném “bom xăng” phía trước cửa 2 cơ sở giao dịch tín dụng của 2 ngân hàng khác cũng nằm trên địa bàn phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu.

Nghi phạm V.V.B. cùng chiếc xe máy tang vật

Sau hai giờ truy xét, Công an phường Xuân Phú, Công an phường Xuân Yên và Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an thị xã Sông Cầu đã xác định đối tượng ném "bom xăng" là V.V.B (SN 2000, trú phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) nên tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của B.

Tại thời điểm bị bắt giữ, nam thanh niên này có dấu hiệu ngáo đá.