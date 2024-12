Bắt nghi phạm nổ súng bắn hỏng 2 mắt camera nhà hàng xóm

Ngày 9-12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1989, trú tại tổ Kha Lâm 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An), nghi phạm trực tiếp dùng súng bắn hỏng 2 chiếc camera của nhà hàng xóm, để điều tra về hành vi gây rối trật tư công cộng.

Nguyễn Ngọc Vinh bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng

Trước đó, ngày 30-11, Công an quận Kiến An nhận được đơn trình báo của chị V.T.T. (SN 1989, trú tại phường Nam Sơn, quận Kiến An) về việc 1 đối tượng không xác định đã dùng súng bắn hỏng 2 chiếc camera của gia đình.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29-11, chị T. đang ngồi cùng với một số người dân ở trước cửa nhà thì nghe thấy có khoảng 2-3 tiếng nổ. Sinh nghi, chị T. đi kiểm tra xung quanh thì thấy chiếc camera bị vỡ rơi xuống trước cửa nhà. Đến sáng 30-11, gia đình lại phát hiện camera trên tầng 2 bị bắn vỡ và trên tường có phát hiện 2 vết lõm nghi do đạn bắn.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chị T., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An, kết hợp cùng Công an phường Nam Sơn và VKSND quận Kiến An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của chị T. và những người xung quanh, đồng thời rà soát, truy tìm đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1989, ở tổ Kha Lâm 6, Nam Sơn, Kiến An) là nghi phạm đã trực tiếp thực hiện hành vi dùng súng bắn hỏng 2 chiếc camera của nhà chị T..

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn về việc sử dụng đất với gia đình chị T. (là hàng xóm phía sau nhà của Vinh) nên vào khoảng 22 giờ ngày 29-11, Vinh lấy 1 khẩu súng (dạng súng hơi bắn đạn chì có ống ngắm) đứng trên ban công tầng 2 nhà mình, bắn 3 phát đạn vào chiếc camera ở tầng 1 của nhà chị T. làm hỏng chiếc camera trên. Đến khoảng 9 giờ ngày 30-11, Vinh tiếp tục đứng trên ban công tầng 2 nhà mình, dùng khẩu súng trên bắn 3 phát đạn làm hư hỏng chiếc camera trên tầng 2 nhà chị T. Sau đó, Vinh đem cất giấu khẩu súng và sinh hoạt bình thường đến khi bị bắt giữ.

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng màu đen (dạng súng hơi), kích thước dài 1,1 m, có ống ngắm và 116 viên đạn chì đường kính 4,5 mm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.