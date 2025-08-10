Bất ngờ đêm nhạc của Phùng Khánh Linh

Trải nghiệm bất ngờ với đêm nhạc của Phùng Khánh Linh

Đêm nhạc chật kín khán giả của Phùng Khánh Linh

Ca khúc mang âm hưởng Alternative Pop/Indie Rock, là bản tự sự lặng lẽ, tái hiện những khoảnh khắc cô độc giữa đêm dài không ngủ, khi Phùng Khánh Linh trò chuyện với chính mình về những điều chưa nói, về một mối tình đã qua.

Khác với các chiến lược quảng bá trước đây, Tâm sự với đêm một mình được phát hành bất ngờ tại đêm diễn solo tour Off the record của Phùng Khánh Linh vào tối 9-8 tại CINÉ Saigon (TP HCM), nhằm tăng cường kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Khán giả tại đêm diễn sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm và cảm nhận ca khúc mới.

Phùng Khánh Linh mang đến những trải nghiệm bất ngờ

Off the record của Phùng Khánh Linh không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà còn là một cơ hội đặc biệt để người hâm mộ trải nghiệm trực tiếp và đầu tiên ca khúc mới của Phùng Khánh Linh.

Với nhiều khán giả, cái tên Phùng Khánh Linh vẫn rất mới mẻ. Nhưng tham gia đêm diễn của Phùng Khánh Linh tối 9-8, hầu hết mọi người đều bất ngờ bởi lượng khán giả chật kín của điểm diễn.

Không có chỗ chen chân. Đặc biệt hơn, đêm diễn hoàn toàn không miễn phí như nhiều người nghĩ. 500.000 đồng/vé xem Phùng Khánh Linh biểu diễn không quá mắc nhưng cũng không rẻ.

Điều này phần nào chứng minh được vị trí và âm nhạc của Phùng Khánh Linh được khán giả đón nhận.

Trải nghiệm đặc biệt của những người nghe đầu tiên

Đêm nhạc bất ngờ của Phùng Khánh Linh

Tại mini concert Off the record diễn ra vào tối 9-8, người hâm mộ của Phùng Khánh Linh đã có một đêm ngập tràn niềm vui khi được hoà vào những bản hit ghi đậm dấu ấn của Phùng Khánh Linh như: Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Cô gái nhân ái, Sao anh không hiểu, Gói tình em rồi về, Sài Gòn ôm lấy em, Hôm nay tôi buồn…

Trong lúc khán giả đang vô cùng cuồng nhiệt nhún nhảy và hát theo loạt hit quen thuộc thì Phùng Khánh Linh "biến mất" và "nhá hàng" trên sân khấu vài hình ảnh ban đầu của album Giữa một vạn người cùng thời điểm dự kiến phát hành - tháng 10-2025 trong tiếng hò reo vang vọng khắp khán phòng đông kín khán giả.

Không chỉ "đã tai" cùng âm nhạc của Phùng Khánh Linh, người hâm mộ còn vui sướng khi được giao lưu và chụp hình cùng thần tượng ngay trên sân khấu. Kết thúc chương trình, "ca nữ tóc trắng" cũng công bố lịch Off the record dành cho fan tại Hà Nội - sẽ diễn ra vào ngày 20-9 tại 1900 Le Théâtre.