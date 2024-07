Bất ngờ điểm chuẩn lớp 10 tại TP HCM

Chiều 3-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn TP HCM. Sau ngày 31-7, tuyển bổ sung đợt 2 cho những trường THPT còn thiếu chỉ tiêu, những học sinh (HS) nếu trượt cả 3 nguyện vọng có cơ hội đăng ký tuyển sinh bổ sung.



Điểm chuẩn biến động mạnh

Theo dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 mà Sở GD-ĐT TP HCM công bố, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) tiếp tục ở đỉnh cao tuyển sinh lớp 10 với điểm chuẩn cao nhất thành phố là 24,25 điểm. Với mức điểm này, HS phải đạt trung bình mỗi môn trên 8 điểm. Sau trường này, 3 trường THPT tiếp theo cùng lấy 23,25 điểm là Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức), Trần Phú (quận Tân Phú), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3); mức điểm này đều giảm từ 0,25 - 1 điểm so với mức điểm chuẩn năm ngoái.

Nằm trong tốp 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất là các trường THPT: Gia Định, Thực hành - ĐH Sư phạm TP HCM (cùng mức 23 điểm); Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Phú Nhuận, Nguyễn Hữu Cầu cùng lấy mức 22,5 điểm. Đặc biệt, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa giảm mạnh - từ 26,5 điểm của năm ngoái xuống còn 20 điểm ở năm nay.

Trong khi đó, hàng loạt trường khu vực huyện Cần Giờ, Củ Chi, TP Thủ Đức lấy đầu vào 10,5 - 12 điểm. Với điểm xét tuyển là tổng 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có), HS chỉ cần đạt trung bình 3,5 - 4 điểm mỗi môn là đậu vào lớp 10. Cụ thể, các trường THPT: Bình Khánh, An Nghĩa, Cần Thạnh lấy điểm chuẩn 10,5 - tương đương với năm ngoái. Các trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Văn Linh, Đa Phước, An Nhơn Tây, Trung Lập có điểm trúng tuyển từ 11 đến 11,75. Trong khi đó, Trường THPT Long Trường, Long Thới, Phước Kiển lấy điểm chuẩn 12 trở lên. So với năm ngoái, hầu hết các trường giảm 0,25 - 1,25 điểm chuẩn. Đây đều là các trường ngoại thành, vùng ven, số thí sinh đăng ký vào thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Những trường này, HS chỉ cần đạt 3,5 - 4 điểm mỗi môn là trúng tuyển.

Biến động điểm chuẩn theo chiều hướng giảm tiếp tục nằm ở các trường tốp giữa khi đa số trường đều giảm điểm chuẩn. Có thể kể đến là Hùng Vương (quận 5) giảm 1 điểm - từ 19,25 năm ngoái xuống còn 18,25 năm nay, Marie Curie (quận 3) giảm 0,25 điểm so với năm trước…

Hạn chế tỉ lệ ảo

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, sau ngày 31-7, khi các trường THPT kết thúc nhận hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 đợt 1, Sở GD-ĐT sẽ thực hiện tuyển bổ sung lớp 10 đợt 2 cho những trường THPT còn thiếu chỉ tiêu. Tuy nhiên, những thí sinh nếu trượt cả 3 nguyện vọng mới được tham gia tuyển bổ sung đợt này.

Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TP HCM) Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Lê Hoài Nam cho biết công tác tuyển sinh vào lớp 10 ở TP HCM năm 2024 đã thực hiện theo đúng chủ trương, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố đã lấy đủ chỉ tiêu lớp 10. Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng lưu ý sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, các trường hướng dẫn phụ huynh cách thức đăng ký xác nhận nhập học trực tuyến sau đó mới nộp hồ sơ nhập học trực tiếp. Các trường cần bố trí, sắp xếp công tác giảng dạy tại trường cho phù hợp để HS trúng tuyển học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 không bỡ ngỡ. Nhà trường cần chuẩn bị kỹ các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình, các môn tự chọn để HS học tốt. Sau khi đã tổng hợp hết số lượng HS nộp hồ sơ trúng tuyển, trường THPT báo cáo về Sở GD-ĐT. Nếu trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì Sở GD-ĐT sẽ xây dựng kế hoạch tuyển bổ sung cho trường, để trường bảo đảm chỉ tiêu.

Theo ông Nam, những HS không đậu cả 3 nguyện vọng mới được tham gia tuyển bổ sung đợt 2. "Những HS đã trúng tuyển mà không nộp hồ sơ, đợi để xét tuyển bổ sung thì trường THPT không được phép nhận. Việc tuyển bổ sung nhằm giúp những HS đạt được điểm thi cao mà không đậu nguyện vọng nào được tiếp tục học trường công lập và giúp những trường THPT còn thiếu chỉ tiêu, nhất là những trường THPT vùng ven, bảo đảm lấy đủ chỉ tiêu" - ông Nam giải thích.

Thêm một điểm đặc biệt của năm nay đó là sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, dựa vào số lượng HS nộp hồ sơ của các trường, Sở GD-ĐT sẽ ra một bộ thống kê của từng trường THCS với số lượng HS dự thi, số lượng HS trúng tuyển và số lượng HS nộp hồ sơ nhập học. Từ đó cho ra được tỉ lệ HS trúng tuyển. Theo Sở GD-ĐT, trước đây việc thống kê dựa trên số lượng HS dự thi, HS trúng tuyển nhưng không thể biết số lượng hồ sơ nộp trong số HS trúng tuyển. Điều này dẫn đến khái niệm "tỉ lệ ảo" tại các trường THPT. Bên cạnh đó, mọi năm vẫn còn trường hợp HS đặt nguyện vọng khá xa. Việc thay đổi bộ thống kê dữ liệu tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ giúp khắc phục những hạn chế này.

Cũng theo Sở GD-ĐT TP HCM, năm nay việc xác nhận nộp hồ sơ trực tuyến là thay đổi đặc biệt của thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trước khi các trường THPT nhận hồ sơ nhập học trực tiếp. Năm nay, ngay từ khi HS bắt đầu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10, sở đã thực hiện khảo sát HS đăng ký các nhóm môn học lựa chọn vào trường THPT. Do vậy, khi các trường THPT nhận danh sách HS trúng tuyển thì sẽ nhận kèm thông tin HS đăng ký các nhóm môn học lựa chọn. Dựa vào đó, các trường THPT có sự sắp xếp phù hợp với các em, đúng theo năng lực, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Lưu ý các mốc quan trọng Theo ông Lê Hoài Nam, sau khi biết điểm chuẩn, HS nộp hồ sơ từ ngày 4-7 đến 17 giờ ngày 12-7 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn vào mục "Tra cứu kết quả thi tuyển sinh 10" và đăng nhập. Nếu HS không xác nhận nộp hồ sơ trúng tuyển trực tuyến theo thời gian trên thì xem như từ chối quyền trúng tuyển. Đối với các trường THPT: Từ ngày 13 đến 16-7, báo cáo về Sở GD-ĐT số lượng hồ sơ xác nhận và nhu cầu, số lượng tuyển bổ sung. Trong thời gian từ ngày 17 đến 31-7, các trường THPT tổ chức nhận hồ sơ trực tiếp của các thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực ở nhiều trường tăng Ngày 3-7, thêm nhiều trường ĐH công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực. Tại Trường ĐH Sài Gòn, điểm chuẩn năm 2024 đều tăng ở tất cả các ngành so với năm 2023 với mức tăng từ vài chục điểm đến hơn 100 điểm. Ngành có mức tăng mạnh nhất là kỹ thuật điện tử - viễn thông (thiết kế vi mạch), tăng 119 điểm; kế đến là ngành quản lý giáo dục tăng 101 điểm, ngành kỹ thuật phần mềm tăng 91 điểm. Tại Trường ĐH Quốc tế (thành viên ĐHQG TP HCM), các ngành có mức điểm tăng so với năm 2023 gồm: kỹ thuật hóa học, toán ứng dụng (kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro), khoa học dữ liệu, khoa học máy tính và một số ngành thuộc chương trình đào tạo liên kết như ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, mức điểm tăng không cao, chỉ 10 - 30 điểm. Sáu ngành có mức điểm bằng với năm 2023 gồm ngôn ngữ Anh, thống kê, công nghệ thông tin, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, kỹ thuật không gian, quản lý xây dựng và một số ngành thuộc nhóm đào tạo liên kết. Tại Trường ĐH Công Thương TP HCM, theo phương thức thi đánh giá năng lực, 4 ngành: logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 750 điểm (thang điểm 1.200). ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết 3 trong 4 ngành trên có mức điểm chuẩn tăng 50 điểm (logistics và quản lý chuỗi cung ứng là ngành mới), các ngành còn lại giữ nguyên điểm chuẩn. Đại diện nhiều trường ĐH cho rằng đề thi đánh giá năng lực năm nay tiếp tục giữ ổn định so với các năm trước, thí sinh (TS) làm bài thi tốt nên điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ở nhiều trường, nhiều ngành tăng. Số liệu từ ĐHQG TP HCM cho biết kỳ thi đánh giá năng lực năm nay có hơn 104.000 lượt TS dự thi ở cả 2 đợt, là năm có số lượt TS dự thi cao nhất trong 7 năm tổ chức. Mức điểm trung bình là 664,6, TS có điểm cao nhất là 1.116 và thấp nhất là 203 (thang điểm 1.200). ĐHQG TP HCM nhận xét phân bố điểm chung của TS có dạng phân bố tự nhiên và trải rộng, thể hiện khả năng phân loại TS cao, thuận lợi cho việc xét tuyển. Phân bố điểm năm nay đồng dạng, tương đương với phân bố điểm của các năm trước, thể hiện sự ổn định của đề thi. Tuy nhiên, so với năm 2023, số TS đạt mức điểm trên 700 tăng mạnh. Tổng số TS năm 2024 đạt trên 700 điểm có gần 38.700, nhiều hơn 8.000 TS so với năm 2023. Trong đó, số TS đạt trên 900 điểm lên tới 4.654 TS, nhiều hơn 2.000 TS so với năm 2023. Mức điểm có số TS tăng nhiều nhất là khung điểm từ 801 đến 900. H.Lân