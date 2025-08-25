Bất ngờ điểm trúng tuyển ngành Báo chí khóa 2 của ĐH Cần Thơ

Vừa qua, ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2025. Theo đó, ngành Báo chí với điểm chuẩn xét tuyển là 26,75 điểm, nằm trong tốp các ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường. Như vậy, nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh cần đạt mỗi môn là 9 điểm mới trúng tuyển.

ĐH Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển ngành Báo chí

Đây là năm thứ 2, ĐH Cần Thơ xét tuyển ngành Báo chí với chỉ tiêu là 100 sinh viên, thời gian đào tạo 4 năm.

Bốn phương thức xét tuyển ngành này gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp xét tuyển: Văn, Sử, Địa (C00); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)); xét điểm học bạ THPT; xét điểm thi V-SAT.

Theo ĐH Cần Thơ, ngành Báo chí trình độ đại học đào tạo những cử nhân có kiến thức chuyên môn toàn diện cùng với các kiến thức xã hội bổ trợ cần thiết để thực hành các kỹ năng nghề nghiệp vững vàng trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Đồng thời, trang bị cho người học khả năng làm việc và nghiên cứu đa dạng, tư duy năng động, sáng tạo, thích nghi với sự phát triển của báo chí, truyền thông Việt Nam và thế giới…