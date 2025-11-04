HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bất ngờ FIFPRO WORLD XI 2025: Ronaldo, Messi, Salah vắng bóng

Đông Linh (theo FIFPRO, DM)

(NLĐO) - Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đã công bố đội hình tiêu biểu năm 2025, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ bậc nhất lịch sử.

Kể từ khi ra đời vào năm 2005, World 11 của FIFPRO là giải thưởng bóng đá toàn cầu duy nhất được quyết định hoàn toàn bởi các cầu thủ chuyên nghiệp. Không bàn tay hay thế lực nào can thiệp vào kết quả bình chọn từ hơn 20.000 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nam đến từ 68 quốc gia.

Sự vắng bóng của các huyền thoại

Việc công bố FIFPRO World XI 2025 đã và đang làm dậy sóng dư luận. Không chỉ Messi và Ronaldo, hai siêu sao đã thống trị làng túc cầu hơn một thập kỷ, vắng bóng mà những tiền đạo hàng đầu khác như Mohamed Salah hay Robert Lewandowski cũng không xuất hiện.

Hai siêu sao vẫn cần mẫn trên sân ở độ tuổi trong ngoài 40 đã bị lãng quên

Hai siêu sao vẫn cần mẫn trên sân ở độ tuổi trong ngoài 40 đã bị lãng quên

Đây là một đòn giáng mạnh vào các cựu binh, đặc biệt là Cristiano Ronaldo, người đang nỗ lực hướng tới cột mốc khó tin 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Thành tích cá nhân xuất sắc của anh trong năm đã không đủ sức thuyết phục các đồng nghiệp toàn cầu so với màn trình diễn của thế hệ kế cận.

Premier League thất thế, PSG áp đảo

Năm 2025 chứng kiến sự thất thế rõ rệt của Premier League khi chỉ có vỏn vẹn ba ngôi sao lọt vào đội hình, giảm đáng kể so với những năm trước.

FIFPRO WORLD XI là giải thưởng do cầu thủ bình chọn - Clip: FIFPRO

Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk là cái tên kỳ cựu duy nhất giữ được vị trí ở hàng thủ. Ngôi sao trẻ đang lên của Chelsea, Cole Palmer, gây ấn tượng mạnh mẽ ở tuyến giữa và thủ thành Gianluigi Donnarumma (Man City) cũng góp mặt, nhưng thành tích của anh chủ yếu được ghi nhận từ nửa đầu năm khi còn khoác áo Paris Saint-Germain.

Hai ngôi sao đang chơi bóng tại Anh được vinh danh

Hai ngôi sao đang chơi bóng tại Anh được vinh danh

Chính PSG mới là thế lực áp đảo. Sau khi câu lạc bộ nước Pháp giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, họ đã áp đặt dấu ấn sâu đậm trong đội hình tiêu biểu này. Bộ đôi hậu vệ cánh Achraf Hakimi và Nuno Mendes, cùng với tiền vệ Vitinha đã tạo nên trục dọc PSG vững chắc trong XI.

Kỷ lục tuổi trẻ và tương lai mới

Đội hình FIFPRO World XI năm nay không chỉ là sự chuyển giao, mà còn là sự tôn vinh tuyệt đối dành cho tuổi trẻ và tài năng bùng nổ.

Tuyến tiền vệ chứng kiến sự góp mặt của Jude Bellingham (Real Madrid) và Pedri (Barcelona), những "nhạc trưởng" tương lai của bóng đá thế giới.

Hàng công được xây dựng xoay quanh bộ ba đáng gờm: Ousmane Dembele (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid) và một cái tên đi vào lịch sử, Lamine Yamal của Barcelona.

Kylian Mbappe và Lamine Yamal

Kylian Mbappe và Lamine Yamal

Ở tuổi 18, Yamal đã phá kỷ lục của chính Mbappe - thiết lập năm 2018 ở tuổi 19 - để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng được chọn vào đội hình tiêu biểu FIFPRO Men's World XI. Có lẽ không cần phải nói nhiều về chàng trai tài hoa đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng kể từ hành trình chinh phục Euro 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha tới nay.

Jude Bellingham

Jude Bellingham

Sự xuất hiện của Yamal, Palmer và Bellingham phát đi một thông điệp rõ ràng: Kỷ nguyên của các huyền thoại đang khép lại và tương lai sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thế hệ mới, những người sẽ định hình bóng đá trong thập kỷ tới.

Hai đội hình nam, nữ cầu thủ tiêu biểu nhất thế giới 2025

Hai đội hình nam, nữ cầu thủ tiêu biểu nhất thế giới 2025

FIFPRO Men's World XI 2025:

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (PSG/Man City, Ý)

Hậu vệ: Virgil van Dijk (Liverpool, Hà Lan), Achraf Hakimi (PSG, Morocco), Nuno Mendes (PSG, Bồ Đào Nha)

Tiền vệ: Jude Bellingham (Real Madrid, Anh), Cole Palmer (Chelsea, Anh), Pedri (Barcelona, Tây Ban Nha), Vitinha (PSG, Bồ Đào Nha)

Tiền đạo: Ousmane Dembele (PSG, Pháp), Kylian Mbappe (Real Madrid, Pháp), Lamine Yamal (Barcelona, Tây Ban Nha).

FIFPRO World XI nam 2025

FIFPRO World XI nam 2025


Người Anh thống trị FIFPRO World XI nữ 2025

Anh là quốc gia có nhiều đại diện nhất trong FIFPRO World XI nữ năm 2025, với sáu thành viên tuyển quốc gia, bao gồm thủ môn Hannah Hampton và tiền đạo Chloe Kelly.

Hậu vệ Lucy Bronze đã làm nên lịch sử khi giành kỷ lục lần thứ tám tham dự FIFPRO World XI nữ, vượt qua Wendie Renard của Pháp, người có 7 lần.

FIFPRO World XI nữ năm nay cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng của bóng đá châu Phi: Lần đầu tiên, hai cầu thủ lục địa Đen góp mặt gồm Barbra Banda (Zambia) và Ghizlane Chebbak (Morocco).

FIFPRO World XI nữ 2025


