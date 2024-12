Bất ngờ hủy gói thầu vụ "Nhà thầu tiết kiệm 1,7 tỉ đồng bị loại" ở Quảng Bình

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại - Ảnh Hoàng Phúc

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại (chủ đầu tư) đã ban hành quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và hủy gói thầu xây dựng lâm sinh công trình: Trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024.

Động thái trên được thực hiện sau khi Báo Người Lao Động có bài viết phản ánh: "Lùm xùm" ở Quảng Bình: Nhà thầu tiết kiệm 1,7 tỉ đồng bị loại, chọn đơn vị tiết kiệm 50 triệu?.

Lý do mà Công ty Lâm công nghiệp Long Đại đưa ra là để tiến hành mời thầu lại nhằm đảm bảo "tính minh bạch, khách quan theo đúng quy định của pháp luật".

Tuy vậy, dư luận lại cho rằng việc hủy thầu khiến chủ đầu tư càng thiếu thuyết phục, minh bạch khi để đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Công trình Xây dựng Việt An coi thường pháp luật, bởi dù biết "có vấn đề" khi cách chấm thầu bọc lộ rõ sai sót, nhưng vẫn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, rồi lại "quay xe" hủy kết quả...

Trước đó, trả lời Báo Người Lao Động, ông Lương Sỹ Trình - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại - khẳng định quá trình làm việc tuân thủ quy trình, không có sự can thiệp hay thiên vị....

Thông báo mời thầu số, Tổ chuyên gia được giao cho Công ty Việt An, có trụ sở tại TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhiều biểu hiện bất thường. Ngày 27-11, Công ty Việt An phát hành báo cáo đánh giá do duy nhất ông Nguyễn Văn T. - một thành viên trong tổ chuyên gia, thực hiện.

Theo báo cáo này, nhà thầu Công ty TNHH Sản xuất và TMTH Hùng Nam bỏ giá giảm 1,7 tỉ đồng nhưng bất ngờ bị loại do "không đáp ứng năng lực kinh nghiệm" và bị "cáo buộc gian lận". Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hương Sắc lại được đề nghị trúng thầu với mức giá giảm chỉ 50 triệu đồng so với giá gói thầu. Ngày 29-11, kết quả này đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Công ty Hùng Nam không đồng tình với kết quả này, đã nộp công văn kiến nghị lên chủ đầu tư Công ty Lâm công nghiệp Long Đại và Hội đồng tư vấn của tỉnh Quảng Bình đề nghị xem xét lại kết quả. Tuy nhiên, sau 7 ngày nhận đơn, chủ đầu tư mới ra công văn chỉ đạo xem xét lại.

Ngày 18-12, Công ty Việt An đã đăng báo cáo đánh giá mới và bất ngờ "quay xe" đề nghị loại nhà thầu Hương Sắc do không đạt kỹ thuật, "sơ suất trong quá trình đánh giá" và đề nghị hủy thầu để mời thầu lại. Tuy nhiên, báo cáo này lại không xem xét lại tính pháp lý hồ sơ dự thầu của Công ty Hùng Nam, dù hồ sơ của họ không thay đổi và bỏ giá giảm hơn 1,7 tỉ đồng.

Theo Luật Đấu thầu, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn kiến nghị, chủ đầu tư phải có văn bản trả lời. Tuy nhiên, đến ngày 20-12, chủ đầu tư vẫn chưa phản hồi với Công ty Hùng Nam. Thay vào đó, chủ đầu tư bất ngờ thông báo hủy thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dù các kiến nghị vẫn chưa được xem xét một cách thực tế.

Công ty Hùng Nam tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng tư vấn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và đề nghị đơn vị này nhanh chóng xem xét lại toàn bộ quy trình đấu thầu để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Quyền lợi của nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ và giá thầu giảm hơn 1,7 tỉ đồng cần được đảm bảo, đây là yêu cầu cấp thiết nhất để bảo vệ nguyên tắc pháp luật và quyền lợi chính đáng trong quá trình đấu thầu.

Được biết, dự án này trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024, được triển khai trên diện tích 150ha. Trong đó, Lâm trường Khe Giữa 100 ha, 50 ha còn lại được trồng tại Lâm trường Trường Sơn.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, gói thầu xây dựng lâm sinh thuộc dự án trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024 tại Quảng Bình có giá trị lớn do Công ty Lâm công nghiệp Long Đại (chủ đầu tư), Công ty Việt An làm tư vấn và mời thầu. Gói thầu thu hút 2 nhà thầu tham gia: Công ty Hùng Nam dự thầu hơn 8,7 tỉ đồng (giảm 1,7 tỉ đồng), Công ty Hương Sắc dự thầu hơn 10,4 tỉ đồng (giảm chỉ 50 triệu đồng). Tuy nhiên, Hương Sắc dù tiết kiệm chỉ 50 triệu đồng (giảm giá chưa tới 0,5%), được chọn trúng thầu. Trong khi đó, Hùng Nam bị loại với lý do "sai sót về số liệu thuế điện tử, bị cáo buộc gian lận" và còn bị đơn vị tư vấn kiến nghị chủ đầu tư đề nghị cấm tham gia đấu thầu. Công ty Hùng Nam cho rằng sai sót là do nhầm lẫn, không phải gian lận. Báo cáo tài chính của họ đáp ứng yêu cầu và dữ liệu thuế đã được xác thực. Đáng chú ý, "Tổ chuyên gia" đánh giá hồ sơ chỉ có một thành viên, ông Nguyễn Văn T., vi phạm thông lệ về số lượng tối thiểu (2 thành viên) để đảm bảo độc lập trong đánh giá.