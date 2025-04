Bất ngờ kết quả ứng dụng công nghệ mới thu phí đỗ ô tô lòng đường

Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong (công ty TNXP) vừa báo cáo UBND TP, Sở Giao thông Công chánh về công tác triển khai thí điểm giải pháp thu phí tự động công nghệ RFID.

Cụ thể, từ 1-1-2025, công ty TNXP thực hiện thí điểm giải pháp thu phí tự động công nghệ RFID trong thu phí sử dụng tạm lòng đường để đỗ ô tô để đánh giá hiệu quả và thay đổi dần giải pháp công nghệ My Parking hiện nay.

Đây là giải pháp công nghệ trong thu phí qua bộ đọc thẻ Etag cầm tay thu qua tài khoản Ví điện tử VETC hoặc xuất ra mã QR động để người đỗ xe thanh toán phí qua các tài khoản khác mà không sử dụng tiền mặt, theo Sở Giao thông Công chánh (GTCC), là phù hợp với Nghị quyết 01/2018.

Việc thí điểm được triển khai trên 3 tuyến đường Hai Bà Trưng, Lê Lai (quận 1) và Phạm Hữu Chí (quận 5).

Qua 3 tháng triển khai thí điểm trên 3 tuyến đường (từ 1-1-2025 đến 31-3-2025), đã thu về số tiền 1,366 tỉ đồng, tăng 87% so với 3 tuyến đường cùng kỳ năm 2024 (doanh thu 730 triệu đồng).

Nhân viên Công ty TNXP hướng dẫn khách nộp phí đỗ xe lòng đường

Trong đó, tuyến Lê Lai (quận 1), doanh thu đạt 576,2 triệu đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2024. Tuyến Hai Bà Trưng (quận 1) doanh thu đạt 412 triệu đồng, tăng 84% so với cùng kỳ. Tuyến Phạm Hữu Chí (quận 5) doanh thu 378,3 triệu đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Theo công ty TNXP, giải pháp thu phí tự động đã phát huy hiệu quả, giải quyết các khó khăn, bất cập trong trong công tác thu phí đỗ ô tô lòng đường, do đó, từ ngày 15-4-2025, công ty sẽ triển khai mở rộng thí điểm giải pháp này thêm 17 tuyến đường tiếp theo. Mỗi tháng sẽ có báo cáo gửi về Sở GTCC và Sở Tài chính.

Trước đó, báo cáo tình hình hoạt động quản lý và thu phí ô tô sử dụng tạm thời lòng đường qua từng tháng, công ty TNXP cho biết, việc thu phí tuy có chuyển biến tích cực, số phí thu về cao hơn thời gian đầu triển khai nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, còn tình trạng hộ dân kinh doanh mặt tiền không cho đỗ xe; người dân tự ý thu tiền, ngăn cản nhân viên hướng dẫn khách đặt app hoặc xe của hãng, xe tải, taxi thường xuyên chiếm dụng ô đỗ… Ngoài ra, sự phối hợp của lực lượng địa phương chưa kịp thời, chưa xử lý triệt để các hành vi chiếm dụng.