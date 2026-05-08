Bất ngờ lời khai của chủ cơ sở "chế biến" kem trộn, thuốc giảm cân dỏm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bất ngờ lời khai của chủ cơ sở "chế biến" kem trộn, thuốc giảm cân dỏm

Hải Đường - Lê Hoài

(NLĐO) - Chủ cơ sở ở Đồng Tháp mua các loại nguyên liệu thô trôi nổi rồi tự pha trộn, đóng gói kem trộn, thuốc giảm cân để tung ra thị trường

Ngày 8-5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với quy mô lớn, trong đó có kem trộn và thuốc giảm cân.

Bất ngờ lời khai chủ cơ sở chế biến kem trộn và thuốc giảm cân dỏm 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh Lê Hoài

Trước đó, vào chiều 7-5, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ANA KIM tại ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện một kho hàng chứa nước hoa, kem trộn, thuốc giảm cân... không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng ước tính trên 500 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở là bà P.N.K.N. (SN 1994) khai nhận đã thu mua số mỹ phẩm trên từ TPHCM thông qua mạng xã hội.

Để kiếm lời, bà N. còn mua các loại nguyên liệu thô trôi nổi, sau đó tự pha trộn, đóng gói dưới nhãn hiệu riêng của cơ sở để tung ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng.

Tin liên quan

Khởi tố vụ sản xuất mỹ phẩm, kem trộn "SKIN Cream" giả

Khởi tố vụ sản xuất mỹ phẩm, kem trộn "SKIN Cream" giả

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt Quyết định khởi tố đối với chủ cơ sở sản xuất mỹ phẩm “SKIN Cream” giả

Mỹ phẩm, kem trộn 'nhà làm' bán tràn lan, ai chịu trách nhiệm?

(NLĐO)- Hoạt động mua bán kem trộn 'nhà làm' vẫn diễn ra rầm rộ, bất chấp việc cơ quan chức năng đang truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Video: Kem trộn tái xuất mạng xã hội

(NLĐO) - Sau một thời gian yên ắng, trong những ngày cận Tết dương lịch 2024, thị trường kem trộn đã trở lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản bán kem trộn đua nhau livestream, tung ra hàng loạt khuyến mãi "khủng".

tỉnh Đồng Tháp phòng chống tội phạm thuốc giảm cân kem trộn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo