Bất ngờ nguyên nhân 2 người thương vong do rơi từ độ cao 6 m

Ngày 5-11, Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thương vong. Ảnh: MXH

Theo báo cáo của Ban Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 4-11.

Thời điểm trên, 2 công nhân là H.T.C. (SN 1989) và V.Đ.D. (SN 1990, cùng trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) đang bảo dưỡng, vận hành thử dây chuyền sản xuất tại xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH Kiệt Lâm YB (Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai), thì công nhân N.H.G. vô tình bật công tắc điện do không biết có người đang làm việc trên băng tải.

Khi điện được cấp, băng tải chuyển động khiến 2 công nhân C. và D. rơi xuống từ độ cao khoảng 6 m.

Cả hai bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông H.T.C. đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Âu Lâu đã có mặt lập biên bản, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Đại diện Ban Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai đề nghị công ty phối hợp cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định.

Được biết, Công ty TNHH Kiệt Lâm YB hoạt động trong lĩnh vực chế biến dăm gỗ và viên nén gỗ, có khoảng 40 công nhân đang làm việc.