Bất ngờ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong

Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng liên quan đến hành vi mang hung khí gây rối, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Các đối tượng liên quan đến vụ đuổi đánh nhau gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 18-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh lộ 323H, thuộc khu 2A, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo kết quả điều tra, tối 18-9, nhóm 9 đối tượng trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ, gồm: H.A.T., N.Q.H., N.K.Đ., N.H.H., T.Q.H. (cùng SN 2007); P.T.T. (SN 2006); N.T.H. (SN 2009); L.Đ.K. (SN 2008) và N.H.Đ. (SN 2009), mang theo 4 xe mô tô và ná cao su tự chế bắn đạn bi sắt, đi tìm đánh nhóm thanh niên lạ.

Khi phát hiện nhóm P.V.H. (SN 2009), Đ.N.T. (SN 2009), T.Đ.H. (SN 2007), T.V.Đ. (SN 2007) và P.V.T. (SN 2007, cùng trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đang điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nhóm của H.A.T. lập tức đuổi đánh.

Trên quãng đường hơn 2 km, các đối tượng liên tục điều khiển xe tốc độ cao, bấm còi, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trong quá trình truy đuổi, xe máy do P.V.H. điều khiển đã va chạm với một người dân đi đường, sau đó tiếp tục tông vào xe đầu kéo đang đỗ bên lề đường. Hậu quả, H. bị chấn thương sọ não và tử vong; Đ.N.T. cùng 1 người dân khác bị thương.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.