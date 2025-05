Bất ngờ nhận 450 triệu, anh công nhân liền tới báo công an để trả lại

Ngày 8-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an xã Bình Phục (huyện Thăng Bình) vừa biểu dương ông Cao Xuân Khánh (39 tuổi, quê Nghệ An), một công nhân đang làm việc tại xã Bình Phục - vì hành động trung thực khi trả lại số tiền 450 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Ông Khánh đến trình báo công an để trả lại số tiền ai đó chuyển nhầm

Trước đó, ông Khánh đã chủ động trình báo sự việc với Công an xã Bình Phục ngay sau khi phát hiện giao dịch bất thường. Số tiền 450 triệu đồng mà tài khoản của ông vừa nhận, được chuyển đến từ một tài khoản lạ mang tên LTH của ngân hàng Sacombank.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Phục đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh và liên hệ với các bên liên quan. Qua đó, xác định được chủ nhân thực sự của số tiền là chị LTH (41 tuổi, ngụ Đồng Nai), người đã vô tình chuyển nhầm trong quá trình giao dịch.

Với sự phối hợp hiệu quả của công an xã, ngân hàng và tinh thần hợp tác của ông Khánh, số tiền đã được hoàn trả đầy đủ cho chị H. Chị H. bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với lòng trung thực của ông Khánh và sự tận tâm của Công an xã Bình Phục.