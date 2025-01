Bất ngờ nhân thân người "hướng dẫn" cựu giám đốc sở ở Bình Phước "cách làm việc” với công an

Ngày 14-1, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Do (40 tuổi, quê Hà Tĩnh) 18 tháng tù về tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác".

Vụ án được phanh phui từ đơn tố giác tội phạm của ông N.T.L (ngụ quận 4, TP HCM), gửi đến Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an vào tháng 8-2024. Theo đó, vào cuối năm 2023, trong một lần đi nhậu, ông L. đã gặp Trần Quốc Do và trao đổi số điện thoại. Khi vào Zalo, ông L. phát hiện hình ảnh của Do trong trang phục an ninh với cấp hàm thượng tá. Qua bạn bè, ông L. biết Cục An ninh Điều tra không có ai tên Trần Thiên Lượng, nghi ngờ người này mạo danh, ông L. đã gửi đơn tố giác.



Bị cáo tại toà

Vào tháng 7-2024, ông L.H.H cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, người có liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, đã bị triệu tập làm việc với cơ quan công an. Ông L. đã nhờ ông T.V.T giúp đỡ. Sau khi nhận lời, ông T. đã liên hệ với Do để nhờ giúp đỡ ông L. Do đã hướng dẫn ông L. khai báo gian dối trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy lời hướng dẫn của Do không đúng, ông L. đã quyết định khai báo trung thực với cơ quan công an.



Ở diễn biến khác, vào tháng 1-2024, ông Phạm Ngọc S. (cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP HCM) đã làm việc với bà Phạm Thị Thủy T., người tố giác về việc sản phẩm của một công ty mỹ phẩm bị làm giả. Cuộc gặp này có sự tham gia của Do (tự xưng là Trần Thiên Lượng).

Trần Quốc Do đăng hình giả mạo công an - Ảnh: CACC

Bà T. giới thiệu Do là nhân viên sẽ thay mình làm việc với ông S. Khi ông S. liên hệ với Do qua điện thoại, ông S. nhận thấy Do trong trang phục cảnh sát, mang cấp bậc thượng tá và tự nhận mình công tác tại Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an. Tuy nhiên, ông S. nghi ngờ và khi liên lạc lại với bà T., bà T. cho biết Do chỉ là bảo vệ của công ty. ông S. đã làm đơn tố giác hành vi giả mạo của Do tới Cơ quan An ninh, Bộ Công an.



Vào ngày 26-8-2024, Trần Quốc Do bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi giả mạo. Khám xét nơi ở của Do, cơ quan điều tra phát hiện dữ liệu điện thoại có hình ảnh mặc quân phục công an và tin nhắn mạo danh công an đòi nợ, có dấu hiệu "chạy án", "chạy" dự án, đòi nợ, xin việc làm, cấp giấy phép kinh doanh…

Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ để buộc tội Do. Cơ quan điều tra xác nhận Do không chiếm đoạt tài sản hay nhận lợi ích từ việc hướng dẫn ông Lâm khai báo và đòi nợ, do đó không có cơ sở truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".