Bất ngờ phát hiện 2 loài thực vật mới ở Động Châu - Khe Nước Trong

Toàn cảnh rừng nguyên sinh tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, nơi phát hiện các loài mới

Ngày 21-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết các nhà khoa học trong nước và quốc tế vừa công bố phát hiện 2 loài thực vật mới cho khoa học tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, góp phần bổ sung dữ liệu về hệ thực vật Việt Nam.

Me đá Động Châu (Perilimnastes dongchauensis) là cây bụi nhỏ, mọc trên đá trong rừng thường xanh đất thấp, dọc suối và sườn thung lũng ẩm ở độ cao 100-750 m. Cây có hoa màu hồng, thân và cuống lá phủ lông dày, lá mọc đối. Cánh hoa lớn, khác biệt so với các loài gần gũi. Loài được đặt tên theo địa danh nơi phát hiện mẫu chuẩn. Hiện loài mới chỉ ghi nhận tại khu dự trữ này và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Loài Me đá Động Châu (Perilimnastes dongchauensis) với 4 cánh hoa tím lớn đặc trưng

Tỏi đá đen (Aspidistra nigrescens) với các thùy bao hoa màu đen đặc trưng

Tỏi đá đen (Aspidistra nigrescens) là cây thân thảo lâu năm, phân bố trong rừng thường xanh trên núi đá vôi, ở độ cao 800-900 m. Loài có hoa nhỏ dạng chuông, màu tím đen gần như đen hoàn toàn. So với loài gần nhất, tỏi đá đen có lá tập trung ở đỉnh thân rễ, ống bao hoa dài hơn, nhị rời, quả có bề mặt nhăn mịn. Loài được xác định là đặc hữu khu vực đá vôi tại Động Châu - Khe Nước Trong.

Đánh giá sơ bộ theo tiêu chí của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, cả hai loài có thể xếp mức "ít quan tâm" do phân bố trong khu vực được bảo vệ.

Phát hiện này góp phần bổ sung dữ liệu về hệ thực vật Việt Nam, đồng thời cho thấy giá trị đa dạng sinh học của khu dự trữ, làm cơ sở cho công tác bảo tồn và quản lý rừng tự nhiên.

Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong được thành lập vào năm 2020, là một khu bảo tồn rừng đặc dụng nằm ở tỉnh Quảng Trị với diện tích khoảng khoảng 23.400 ha. Khu vực này nổi bật với hệ sinh thái rừng nhiệt đới nguyên sinh hiếm còn sót lại trên dãy Trường Sơn, có giá trị cao về đa dạng sinh học và môi trường.



