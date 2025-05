Bất ngờ số tiền phạt vi phạm giao thông 5 ngày nghỉ lễ ở Thanh Hóa

Ngày 4-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến ngày 4-5), lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường bám tuyến, bám địa bàn vừa triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các điểm vui chơi giải trí, điểm du lịch trọng điểm, tập trung đông người… nên tình hình an ninh trật tự được bảo đảm an toàn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP Sầm Sơn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30-4 đến ngày 4-5), trên địa bàn đã xảy ra 5 vụ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, 18 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết, bị thương 19 người.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 1.015 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước hơn 7,4 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định, phù hiệu 45 trường hợp, tạm giữ 344 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 381 trường hợp.

Trong đó, xử phạt vi phạm nồng độ cồn 355 trường hợp, phạt tiền hơn 1,63 tỉ đồng; xử phạt 94 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, phạt tiền hơn 420 triệu đồng.

Công an Thanh Hóa đã xử phạt hơn 7,4 tỉ đồng tiền vi phạm giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tích cực nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là tại các khu du lịch biển, được duy trì ổn định, không để xảy ra "đột xuất", "bất ngờ" và hình thành "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép.

Thu nhận hồ sơ Căn cước, tài khoản định danh xuyên lễ Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc "xuyên lễ" để tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và cài đặt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân. Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng công an đã thu nhận 3.452 hồ sơ cấp Căn cước, hoàn thiện hồ sơ và chuyển ra Trung ương 3.190 hồ sơ, thu nhận, cài đặt 5.326 hồ sơ định danh điện tử…