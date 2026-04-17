HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bất ngờ thấy chiếc cặp ven đường, bên trong là 350 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Chạy bộ ở thôn Thạch Bàn (Quảng Trị), nam thanh niên phát hiện chiếc cặp chứa 350 triệu đồng và giấy tờ, liền mang giao công an, trao trả người mất.

Bất ngờ thấy chiếc cặp ven đường, bên trong là 350 triệu đồng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Quốc Hưng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Sáng 17-4, Công an xã Trường Phú (Quảng Trị) cho biết đã kịp thời xác minh, trao trả lại số tiền lớn cùng giấy tờ tùy thân cho người dân đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, trú phường Đồng Thuận) trình báo với công an về việc chiều 15-4, khi di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai (xã Trường Phú), anh bất cẩn làm rơi một chiếc cặp màu đen. Bên trong có khoảng 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Đến ngày 16-4, trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn, anh Hoàng Huy Nguyên (SN 1996, trú thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) phát hiện chiếc cặp màu đen bị bỏ quên ven đường. Kiểm tra bên trong có tiền mặt và giấy tờ mang tên người khác, anh xác định đây là tài sản đánh rơi nên đã chủ động mang đến Công an xã Trường Phú giao nộp.

Bất ngờ thấy chiếc cặp ven đường, bên trong là 350 triệu đồng - Ảnh 2.

Nhận số tiền 350 triệu đồng dưới sự chứng kiến của cán bộ công an

Bất ngờ thấy chiếc cặp ven đường, bên trong là 350 triệu đồng - Ảnh 3.

Thư cảm ơn của khổ chủ

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an khẩn trương xác minh thông tin, liên hệ người bị mất và hoàn tất thủ tục trao trả toàn bộ tài sản.

Nhận lại tài sản, anh Hưng không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn đến người nhặt được cũng như cán bộ Công an xã Trường Phú đã giúp anh tìm lại số tiền lớn và giấy tờ quan trọng.

Hành động trung thực của anh Nguyên được ghi nhận là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống tử tế trong cộng đồng.

Quảng Trị chiếc ví đánh rơi trao trả tài sản xã Trường Phú CHIỆC CẶP VEN ĐƯỜNG 350 TRIỆU ĐỒNG CÔNG AN XÃ TRƯỜNG PHÚ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo