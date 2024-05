Bất ngờ về người điều hành trang web sex "Thiên địa", “Lầu xanh”

Ngày 8-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một đường dây có dấu hiệu phạm tội trên website "Thiendia2.cc" có chia sẻ các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, quan hệ tình dục… lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập.

Về trang web này, diễn dàn "Thiên địa" ban đầu có tên "Lầu xanh" được chia làm nhiều mục khác nhau, bao gồm các diễn đàn có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, video, hình ảnh, truyện sex, quảng cáo mua bán dâm, quan hệ tình dục…

Để quản trị, vận hành đường dây, nhóm đối tượng trong đường dây tổ chức chia thành hàng chục tài khoản quản trị, phân cấp với 1 tài khoản Super Admin tổng được đặt tại nước ngoài. Nhóm đối tượng hoạt động theo phần việc được giao từ Super Admin, thông qua chat Telegram, tiền công được đối tượng Super Admin trả hàng tháng qua tiền ảo. Tại Việt Nam, bước đầu cơ quan công an xác định có 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành liên quan đến hoạt động quản trị, vận hành đường dây nói trên.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-4, ban chuyên án đồng loạt khám xét, bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây tại 12 địa điểm thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Vinh là người khuyết tật nặng. Ảnh: V. Hậu

Cơ quan chức năng xác định, thông qua website "Thiên địa" đã chia sẻ, phát tán trên 19 triệu nội dung đồi trụy, môi giới mại dâm, lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia.



Người điều hành trang "thiên địa" nói trên được xác định là Nguyễn Đức Vinh (49 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An). Được biết, Nguyễn Đức Vinh là đối tượng khuyết tật nặng, đi lại, giao tiếp khó khăn.

Quá trình vận hành, Nguyễn Đức Vinh phân công một quản lý cấp dưới phụ trách "Tạp chí lầu xanh" của diễn đàn. Trong "Tạp chí lầu xanh", Vinh tiếp tục phân công người khác phụ trách viết phần lời mở đầu, thu âm cho tạp chí và phụ trách box truyện sex.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Đức Vinh, phát hiện thu giữ điện thoại, máy tính xách tay, bên trong chứa dữ liệu tài khoản trên diễn đàn "Lặng lẽ" và 3 tài khoản Telegram tên "Chym Tua", "Cua Đực" và "Hoa Phượng" do Vinh quản lý để tham gia điều hành đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên trang "thiendia2.cc".

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thông qua hoạt động phát tán các nội dung đồi trụy qua nhóm "Thiên địa", các đối tượng nói trên đã thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.