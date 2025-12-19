HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bất ngờ về số tiền người Việt dành cho mua sắm online

Lê Thúy

(NLĐO) - Năm 2025, Việt Nam vào top 10 nước tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới, bình quân mỗi người dành 400 USD mua sắm/năm.

Chiều ngày 19-12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bất ngờ về số tiền người Việt dành mua sắm online mỗi năm - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) dự hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác ngành CôngThương năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng điểm lại một số kết quả mà ngành đạt được.

Bất chấp kinh tế toàn cầu biến động và khó khăn do chính sách thuế quan mới của Mỹ, nhờ sự chủ động, linh hoạt trong tham mưu và triển khai chính sách, hoạt động thương mại của Việt Nam năm 2025 tiếp tục lập kỷ lục mới.

Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 ước đạt khoảng 920 tỉ USD - mức cao nhất từ trước tới nay, trong đó xuất khẩu ước đạt 470 tỉ USD. Nhờ đó, Việt Nam đã chính thức vươn lên nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và xếp thứ 2 ASEAN. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp (từ năm 2016) với mức thặng dư khá cao (năm 2025 ước xuất siêu đạt 22 tỉ USD).

Bất ngờ về số tiền người Việt dành mua sắm online mỗi năm - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng

Cùng với đó, thương mại điện tử tiếp tục phát triển tăng tốc và bền vững hơn, vượt mốc 31 tỉ USD, chiếm 10% tổng mức bán lẻ và ⅔ kinh tế số; giữ vững Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và Top 3 ASEAN về quy mô.

60 triệu người tiêu dùng Việt Nam mua sắm online

Thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 tiếp tục thăng hoa, khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế số. Quy mô thị trường ước tính vượt 31 tỉ USD, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2020; chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước, ⅔ kinh tế số.

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới, với tốc độ trung bình 20–25%/năm bất chấp đại dịch và biến động kinh tế.

Đáng chú ý, thương mại điện tử đã trở thành kênh phân phối chủ lực với hơn 60 triệu người tiêu dùng Việt Nam mua sắm trực tuyến, gấp đôi so với năm 2020. Mức chi tiêu thương mại điện tử bình quân đầu người năm 2025 đạt 400 USD/người/năm (khoảng 10,5 triệu đồng).

Nhiều mô hình kinh doanh số bùng nổ: Mua sắm qua di động chiếm tới 73% giao dịch; mua sắm qua mạng xã hội và livestream trở thành xu hướng phổ biến.

Đặc biệt, Luật Thương mại điện tử đã được Quốc hội vừa thông qua được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo không gian phát triển mới, vừa đảm bảo minh bạch, trách nhiệm và tính pháp lý rõ ràng; vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số bền vững và an toàn.

Tính đến hết năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đã đứng đầu Đông Nam Á và nằm trong top 20 hệ thống điện lớn nhất thế giới về quy mô công suất, đạt khoảng 90.000 MW.

Tin liên quan

Bùng nổ mua sắm online, thương mại điện tử bán lẻ dự báo vượt mốc 25 tỉ USD

Bùng nổ mua sắm online, thương mại điện tử bán lẻ dự báo vượt mốc 25 tỉ USD

(NLĐO) - Năm 2025, thương mại điện tử bán lẻ được dự báo vượt mốc 25 tỉ USD và tiếp tục là trụ cột chính của nền kinh tế Internet.

Sắp diễn ra tuần lễ mua sắm online giảm giá tới 100%

Sự kiện do Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chủ trì, diễn ra từ ngày 13 đến 17-11

Mua sắm online, nhận hàng qua tủ thông minh có thật sự tiện lợi?

(NLĐO) - Không còn lo trễ giờ nhận hàng, không cần chờ shipper..., các tín đồ mua sắm online vừa có một lựa chọn giao nhận mới tiện lợi hơn

tổ chức hội nghị Bộ Công Thương thương mại điện tử mua sắm online ngành công thương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo