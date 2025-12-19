Chiều ngày 19-12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.



Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) dự hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác ngành CôngThương năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng điểm lại một số kết quả mà ngành đạt được.

Bất chấp kinh tế toàn cầu biến động và khó khăn do chính sách thuế quan mới của Mỹ, nhờ sự chủ động, linh hoạt trong tham mưu và triển khai chính sách, hoạt động thương mại của Việt Nam năm 2025 tiếp tục lập kỷ lục mới.

Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 ước đạt khoảng 920 tỉ USD - mức cao nhất từ trước tới nay, trong đó xuất khẩu ước đạt 470 tỉ USD. Nhờ đó, Việt Nam đã chính thức vươn lên nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và xếp thứ 2 ASEAN. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp (từ năm 2016) với mức thặng dư khá cao (năm 2025 ước xuất siêu đạt 22 tỉ USD).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng

Cùng với đó, thương mại điện tử tiếp tục phát triển tăng tốc và bền vững hơn, vượt mốc 31 tỉ USD, chiếm 10% tổng mức bán lẻ và ⅔ kinh tế số; giữ vững Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và Top 3 ASEAN về quy mô.

Quy mô thị trường ước tính vượt 31 tỉ USD, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2020; chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước, ⅔ kinh tế số.

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới, với tốc độ trung bình 20–25%/năm bất chấp đại dịch và biến động kinh tế.

Đáng chú ý, thương mại điện tử đã trở thành kênh phân phối chủ lực với hơn 60 triệu người tiêu dùng Việt Nam mua sắm trực tuyến, gấp đôi so với năm 2020. Mức chi tiêu thương mại điện tử bình quân đầu người năm 2025 đạt 400 USD/người/năm (khoảng 10,5 triệu đồng).

Nhiều mô hình kinh doanh số bùng nổ: Mua sắm qua di động chiếm tới 73% giao dịch; mua sắm qua mạng xã hội và livestream trở thành xu hướng phổ biến.

Đặc biệt, Luật Thương mại điện tử đã được Quốc hội vừa thông qua được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo không gian phát triển mới, vừa đảm bảo minh bạch, trách nhiệm và tính pháp lý rõ ràng; vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số bền vững và an toàn.

Tính đến hết năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đã đứng đầu Đông Nam Á và nằm trong top 20 hệ thống điện lớn nhất thế giới về quy mô công suất, đạt khoảng 90.000 MW.