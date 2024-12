Bất ngờ với cuộc sống của ca sĩ My Phôn sau 1 năm đăng quang "Giọng ca vàng bolero"

Quán quân "Giọng ca vàng bolero" My Phôn

Gặp lại My Phôn sau một năm đăng quang quán quân "Giọng ca vàng bolero" mùa 7, giọng ca Phú Yên tinh nghịch chia sẻ: "Tôi vẫn ở nhà thuê, đi xe ôm, nhưng cuộc sống nhẹ nhàng hơn rồi". Cô kể, nếu đi diễn xa mà diễn cho đoàn thì cô sẽ đi xe cùng với đoàn, show ngoài thì cô đặt xe ôm công nghệ đi làm. Những hôm em gái không bận đi học thì em đi theo phụ chị, còn hôm nào không có là cô tự lo.

Dù cuộc sống của một ca sĩ như My Phôn không xa hoa, lộng lẫy như những gì mà nhiều người tưởng tượng nhưng cô vui khi được kiếm tiền bằng niềm đam mê và yêu thích ca hát, chăm lo được cho em gái, phụ giúp kinh tế cho cha mẹ khi đấng sinh thành đã lớn tuổi.

Nhìn lại hành trình âm nhạc của mình, quán quân "Giọng ca vàng bolero" dành sự trân trọng và biết ơn với NSND Tạ Minh Tâm.

"Tôi biết ơn thầy Tạ Minh Tâm là vì những ngày đầu tiên tôi bước vào nhạc viện học chỉ mới là cô bé 17 tuổi nhỏ xíu. Thầy dạy tôi từ lúc tôi còn là nhỏ ngố ơi là ngố, đến bây giờ thỉnh thoảng thầy vẫn cười bảo bây giờ hết ngố rồi (từ tính tình cho đến các hát và xử lý bài). Thầy không chỉ dạy tôi trong chuyên môn, thầy còn dạy tôi các sống, cách làm người, thầy mẫu mực và nhân hậu. Tôi biết ơn và kính trọng thầy"- My Phôn trải lòng.

My Phôn, tên đầy đủ Nguyễn Thị My Phôn, sinh năm 1999 tại Phú Yên, trong một gia đình thuần nông. 17 tuổi, cô thi đậu vào Nhạc viện TP HCM, nơi cô nhận được sự dìu dắt tận tình từ NSND Tạ Minh Tâm. Trước đó, cô từng trúng tuyển Học viện âm nhạc Huế. Từ năm thứ hai ở Nhạc viện, My Phôn đã làm giáo viên thanh nhạc để vừa để rèn nghề vừa có thêm thu nhập. 20 tuổi, giọng ca xứ hoa vàng cỏ xanh dã có lớp dạy nhạc riêng của mình.

Không chỉ sở hữu gương mặt sáng sân khấu, ngoại hình xinh đẹp, cô gái Phú Yên còn được đánh giá sở hữu chất giọng Soprano cao vút và khỏe khoắn. Năm 2023, My Phôn xuất sắc đánh bại nhiều ứng cử viên nặng ký đăng quang tại cuộc thi "Giọng ca vàng bolero" mùa 7.

Quán quân "Giọng ca vàng bolero" My Phôn vừa trở lại đường đua âm nhạc với MV "Bánh phu thê", một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ. My Phôn thể hiện ca khúc và đảm nhận vai nữ chính trong câu chuyện MV.

Cụ thể, trong "Bánh phu thê", My Phôn vào vai cô gái nghèo đợi người yêu đi làm ăn xa nhưng cuối cùng cuộc đời trớ trêu thay, anh chàng lại trở thành chồng của người khác mà không nhớ đến lời thề lúc ra đi.