Bất ngờ với giá USD ngày 23 Tết

Hai ngày sau khi ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng, chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế liên tiếp giảm mạnh. Sáng nay, 22-1, chỉ số đồng USD giảm về còn 107,9 điểm, rớt mạnh so với mốc đỉnh xấp xỉ 110 điểm hơn tuần trước.

Nhờ đó, tỉ giá USD/VNĐ cũng giảm bớt áp lực. Hiện giá USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do cùng đi xuống.

Cụ thể, Vietcombank giao dịch đồng USD mua vào 25.060 đồng/USD, bán ra 25.420 đồng/USD, giảm 30 đồng mỗi USD so với hôm qua. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp ngân hàng điều chỉnh giảm giá bán ra ngoại tệ.

Nếu tính trong một tuần qua, tỉ giá USD/VNĐ ở các ngân hàng hạ nhiệt hơn 200 đồng, tương đương mức giảm 0,78%.

Tương tự, các ngân hàng khác như BIDV, Eximbank, ACB, Sacombank cũng đồng loạt giảm giá mua bán USD.

Giá USD ngân hàng liên tục hạ nhiệt

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay giao dịch đồng USD mua vào 25.470 đồng, bán ra 25.570 đồng/USD, giảm thêm 20 đồng so với hôm qua. Hiện giá USD tự do chỉ cao hơn giá trong ngân hàng khoảng 250 đồng.

Theo giới phân tích, áp lực tỉ giá có xu hướng hạ nhiệt những ngày qua. Tỉ giá USD/VNĐ liên ngân hàng cũng giảm khá mạnh và lùi về dưới 25.330 đồng/USD.

Chứng khoán MBS nhận định tỉ giá sẽ dao động trong khoảng 25.500 - 25.800 đồng/USD vào quý I/2025 khi các kế hoạch nới lỏng tài khóa của chính quyền mới, kết hợp với các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn, cùng với lãi suất cao của Mỹ so với các nước khác và chủ nghĩa bảo hộ tương đối cao của Mỹ, dự kiến sẽ hỗ trợ cho việc gia tăng giá trị của đồng USD trong năm 2025.

Ở chiều ngược lại, vẫn có những yếu tố tích cực hỗ trợ cho VNĐ như thặng dư thương mại tích cực khoảng 24,77 tỉ USD trong năm 2024; dòng vốn FDI giải ngân hơn 25,3 tỉ USD; khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ; kiều hối chảy về mạnh vào giai đoạn cuối năm… Đồng thời, sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỉ giá trong năm 2025.