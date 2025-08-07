Số liệu xuất khẩu cà phê tháng 7-2025 của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) vừa công bố với nhiều thông tin bất ngờ với giới kinh doanh và những người theo dõi lĩnh vực này.

Giá xuất khẩu cà phê hơn 4.700 USD/tấn

Trong tháng 7, các doanh nghiệp xuất khẩu được khoảng 102.810 tấn cà phê, đạt kim ngạch 567,43 triệu USD, tăng 36% về khối lượng và tăng 49,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Đơn giá bình quân cà phê Robusta xuất khẩu lên tới 4.736 USD/tấn; Arabica là 6.813 USD/tấn, cao hơn rất nhiều so với giá giao dịch hằng ngày trên thị trường quốc tế.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gần 1,1 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu khoảng hơn 6 tỉ USD, tăng hơn 8% về khối lượng và tăng 66% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Ông lớn LDC vươn lên vị trí số 1 xuất khẩu cà phê nhân tháng 7-2025

Ông lớn ngoại áp đảo về xuất khẩu cà phê

Đặc biệt, trong tháng 7, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong ngành cà phê chiếm áp đảo về lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê các loại.

Theo đó, thị phần xuất khẩu cà phê nhân sống của khối FDI chiếm 42,7% tổng khối lượng và chiếm 46,4% tổng kim ngạch, trong khi thị phần bình quân chỉ khoảng 30%. Khối này cũng tiếp tục chiếm thị phần áp đảo về cà phê chế biến (rang xay, hòa tan, phối trộn) với tỉ lệ 86,2%.

Công ty TNHH thương mại và chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam (thường gọi LDC, công ty toàn cầu khởi nguồn từ châu Âu) vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu cà phê nhân, vượt các những cái tên quen thuộc như: Intimex, Vĩnh Hiệp hay Simexco Đắk Lắk. Trong tháng 7, LDC xuất khẩu được 12.012 tấn cà phê nhân các loại, giá trị gần 67,3 triệu USD.

Trong xếp hạng các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê chế biến, ông lớn FDI là Nestle Việt Nam dẫn đầu. Trong tốp 10 doanh nghiệp dẫn đầu, chỉ có Trung Nguyên là doanh nghiệp Việt ở vị trí khiêm tốn là số 8.