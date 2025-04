Bất ngờ với kế hoạch của nhóm thanh niên ở Bình Dương

Ngày 7-4, Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau.

Công an phường Bình Hoà phát hiện nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí đi đánh nhau

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5-4, Công an phường Bình Hòa tổ chức lực lượng tuần tra các tuyến đường trên địa bàn phường, khi đến khu dân cư Đông Trung thuộc khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa thì phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập, có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Công an phường Bình Hòa đã thu giữ tại hiện trường nhiều tang vật gồm: 4 cây dao phóng lợn, 1 chĩa và 4 dao tự chế.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận việc tụ tập, sử dụng hung khí là để chụp hình gửi cho nhóm thanh niên khác với mục đích thách thức đánh nhau.

Công an phường Bình Hòa lập hồ sơ xử phạt các đối tượng về hành vi "Tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự cộng cộng" và "Cất giấu các loại vũ khí thô sơ nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác", đồng thời cho gia đình bảo lãnh, cam kết, giáo dục quản lý.