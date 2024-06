Bất ngờ với kiểu tập luyện tốt nhất cho người cao huyết áp

Theo News-Medical, nhóm nghiên cứu từ Trường Y khoa thuộc Đại học Wake Fores (Mỹ) đã tìm hiểu cách mà hoạt động thể chất có thể giúp bệnh nhân cao huyết áp chống lại sự suy giảm nhận thức.

Kết hợp các bài tập mạnh mẽ ví dụ như một quãng chạy bộ nhanh vào chế độ tập luyện hơn 1 lần mỗi tuần sẽ giúp ích cho người bị cao huyết áp - Ảnh AI: Anh Thư

Các bằng chứng y khoa trước đó cho thấy nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến suy giảm nhận thức tăng cao ở người bị cao huyết áp.

Bài công bố trên tạp chí y học Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association cho thấy hoạt động thể chất mạnh mẽ, với lượng vừa phải, có thể giúp giải quyết điều đó.

Trái với suy nghĩ của một số người trước đây cho rằng người bị "tăng xông" không nên tập luyện mạnh, thế nhưng các nghiên cứu gần đây chứng minh tập đủ nặng với thời lượng vừa đủ ngược lại giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đối với nguy cơ mắc các vấn đề nhận thức, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 9.300 người được tuyển chọn từ hơn 100 trung tâm y tế lâm sàng trên khắp nước Mỹ.

Họ đều đã trên 50 tuổi, đang được điều trị bệnh cao huyết áp.

Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên vào nhóm cố gắng đạt mục tiêu huyết áp tâm thu dưới 120 mm Hg (điều trị tích cực) hoặc dưới 140 mm Hg (điều trị tiêu chuẩn).

PGS-TS-BS Richard Kazibwe, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết họ đã kiểm tra khả năng nhận thức của tất cả các tình nguyện viên này ít nhất một tuần, nhằm tầm soát chứng mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức nhẹ.

Về thói quen tập luyện, gần 60% người tham gia nghiên cứu cho biết họ hoạt động thể chất mạnh mẽ ít nhất một lần một tuần, ngay cả ở những người từ 75 tuổi trở lên.

Kết quả cho thấy tập luyện dù bất cứ hình thức nào cũng tốt, nhưng với hơn một lần tập luyện cường độ cao mỗi tuần sẽ giúp kiểm soát mức huyết áp đặc biệt tốt, đồng thời giảm mạnh nguy cơ phát triển các vấn đề về nhận thức.

Mặc dù chưa đi sâu vào nguyên nhân cụ thể, nhưng các phát hiện trên đủ cho thấy hoạt động thể chất cường độ cao vẫn cần thiết cho mọi người.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), hoạt động thể chất cường độ cao là hoạt động khiến bạn phải bạn thở mạnh và nhanh, nhịp tim cao hơn so với hoạt động vừa phải.

Một ví dụ của hoạt động thể chất cường độ cao là chạy bộ đủ nhanh ở mức khiến bạn không thể nói nhiều hơn một vài từ mà không dừng lại để thở.

Trong khi đó, chế độ tập luyện tốt nhất được các cơ quan y tế khắp thế giới khuyến nghị là sự kết hợp của nhiều bài tập, nhiều mức độ hoạt động thể chất khác nhau từ nhẹ đến mạnh, tập vừa sức.